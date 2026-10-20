Haití enfrenta el arancel más alto de América Latina en EU

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SANTIAGO DE CHILE.- Las exportaciones de Haití y Brasil son las que enfrentan los aranceles más altos de Estados Unidos en América Latina, según el informe «Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2026» de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal.

El documento fue presentado por el secretario ejecutivo del organismo, José Manuel Salazar-Xirinachs, el jueves 15 de octubre de 2026 en Santiago, y reportado por Bloomberg Línea el lunes 19.

Al 24 de julio de 2026, el arancel promedio ponderado que aplica EE.UU. es de 20,9% para Haití y de 16,6% para Brasil, frente a un promedio mundial de 11,1%.

Haití, inmerso en una grave crisis de seguridad y humanitaria, encabeza así la lista regional, aunque su tasa bajó respecto al 30,7% registrado el 21 de julio. Brasil, en cambio, subió de 10,3% a 16,6% en el mismo periodo.

Sobre el caso brasileño, la Cepal señaló que, entre los 30 principales proveedores de Estados Unidos, solo China enfrenta un arancel mayor que el de Brasil, con 26,8%.

Los aranceles más bajos corresponden en su mayoría a países del Caribe y a los que firmaron acuerdos de comercio recíproco con Washington. México enfrenta un promedio de 6,5%, por debajo del promedio que EE.UU. aplica al mundo.

Según la Cepal, al 24 de julio los promedios son de 20,9% para Haití, 16,6% para Brasil, 11,9% para Uruguay, 10,4% para República Dominicana, 8,9% para Perú, 8,6% para Argentina, 8,4% para Costa Rica, 7,3% para Honduras, 7,2% para Nicaragua, 7,1% para Paraguay, 6,9% para Chile, 6,5% para México, 5,8% para Colombia, 4,1% para Ecuador, 3,6% para Guatemala y 3,3% para El Salvador, mientras que con menos de 1% aparecen Bolivia, Panamá, Jamaica, Venezuela, Trinidad y Tobago y varias islas del Caribe.

CÓMO SE LLEGÓ AL NUEVO ESQUEMA

El 20 de febrero de 2026, la Corte Suprema de EE.UU. declaró inconstitucionales los aranceles recíprocos de abril de 2025, impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia, IEEPA, de 1977.

Según la Cepal, el gobierno de Donald Trump los reemplazó por un arancel uniforme de 10% bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite subir aranceles hasta por 150 días por problemas de balanza de pagos.

El 2 de junio, la Oficina del Representante Comercial, USTR, concluyó que ninguno de los países investigados aplicaba de forma efectiva la prohibición de importar bienes hechos con trabajo forzoso. En julio, Trump impuso aranceles de hasta 12,5% a 60 países con ese argumento.

Entraron en vigor el 24 de julio, horas antes de que venciera el arancel temporal de 10%. Quedaron excluidos los bienes que EE.UU. no produce en cantidad suficiente o considera estratégicos.

El Gobierno de Brasil respondió en un comunicado, citado por Bloomberg Línea, que EE.UU. usa el trabajo forzoso como excusa ante la falta de un fundamento legal interno que respalde su política comercial proteccionista.

ACUERDOS Y FACTOR POLÍTICO

Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala firmaron acuerdos de comercio recíproco y obtuvieron un arancel de 10% en vez de 12,5%. A cambio, se comprometieron a reducir o eliminar aranceles a productos estadounidenses, cambiar normas técnicas, de propiedad intelectual y de comercio digital, y facilitar inversiones de EE.UU. en minerales críticos e infraestructura.

La Cepal advierte que varias disposiciones de esos acuerdos buscan reducir el espacio para la presencia económica de China en los países socios.

Para el organismo, la estrategia de Trump es reconstruir, bajo una base legal más sólida, la estructura arancelaria existente antes del fallo de la Corte Suprema, caracterizada por la aplicación de distintos niveles arancelarios a distintos socios.

QUÉ SIGNIFICA PARA HAITÍ

El arancel lo paga el importador en EE.UU. y puede trasladarse a los precios en tienda, pero golpea directamente a los exportadores haitianos, ya afectados por la violencia de las pandillas, el desplazamiento de casi 1,5 millones de personas y la contracción económica por séptimo año consecutivo.

El comercio en juego es enorme: en 2025, EE.UU. importó bienes de la región por 705.000 millones de dólares y exportó 549.000 millones, con un déficit de 156.000 millones impulsado por México, según la Cepal.

jt-am