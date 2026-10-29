Haití aplaza de nuevo elecciones presidenciales y legislativas

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PUERTO PRINCIPE.- La primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas de Haití, previstas para el próximo 13 de diciembre, fue aplazada junto con el referéndum constitucional y se celebrará el 18 de julio de 2027 debido a la crisis que vive el país, informó el Consejo Electoral Provisional (CEP).

El organismo divulgó un calendario electoral actualizado, que establece que la segunda vuelta de estos comicios, aplazados varias veces en los últimos años, se llevará a cabo el 4 de octubre del año próximo.

Desde comienzos de mes se esperaba esta decisión, cuando el CEP prorrogó hasta el 31 de octubre el plazo para la inscripción de candidaturas, pero no fijó una nueva fecha para las elecciones.

En el nuevo plan del CEP, la campaña electoral, que debía haber comenzado el pasado 5 de octubre, arrancará el 15 de abril de 2027, tres meses antes de la nueva fecha fijada para los comicios.

«Este calendario actualizado tiene por objeto favorecer la continuación de las operaciones electorales en condiciones que permitan a los actores concernidos cumplir sus obligaciones con respeto a las disposiciones del marco legal», señala una nota que acompaña al nuevo calendario.

APLAZAMIENTOS SUCESIVOS

Estas elecciones debían haberse celebrado el pasado 30 de agosto, pero debido a la profunda crisis política y de seguridad en Haití, marcada por la violencia de las bandas armadas y las dificultades para restablecer la estabilidad institucional, fueron aplazadas para el 13 de diciembre de este año, fecha sustituida ahora por el 18 de julio de 2027.

Haití celebró sus últimas elecciones en 2016, cuando los votantes eligieron presidente a Jovenel Moïse. Moïse asumió el cargo en febrero de 2017 y mercenarios colombianos lo asesinaron el 7 de julio de 2021 en su residencia en Puerto Príncipe.

El Consejo Electoral Provisional subrayó hoy su «voluntad de proseguir la ejecución del proceso electoral con diálogo, profesionalismo y rigor, con vistas a la organización de elecciones inclusivas, creíbles y transparentes».

Todo ello «en estricto respeto de los principios de independencia e integridad electorales, así como del derecho de cada ciudadana y de cada ciudadano a participar en la vida democrática del país».

INESTABILIDAD POLÍTICA EN HAITÍ

Desde el asesinato de Moïse el país no cuenta con ningún cargo electo en su estructura de Administración, donde se han sucedido gobiernos de transición que no han logrado organizar elecciones.

El actual mandatario del país es el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, quien ejerce el cargo de manera interina desde el 10 de noviembre de 2024.

Fils-Aimé ha tenido que gobernar un país en el que la violencia de las bandas armadas somete a la población, mientras estas controlan la mayor parte de Puerto Príncipe y la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) las combate. El Consejo de Seguridad de la ONU creó esta fuerza en septiembre de 2025 y, al cumplirse un año, renovó su mandato por seis meses más.

El nuevo aplazamiento de las elecciones ocurre, además, mientras centenares de militares de El Salvador se encuentran en la capital haitiana para tratar de localizar a cuatro de sus compañeros que integraban la GSF y que desaparecieron el pasado 18 de octubre, cuando bandas armadas los emboscaron en la periferia de Puerto Príncipe.

jt-am