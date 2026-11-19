Puerto Príncipe, 19 nov.- El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, anunció el reclutamiento de 15 mil nuevos militares en los tres últimos años para enfrentar las pandillas castrenses que imponen hoy la violencia en el país.

Las tropas resultaron de un buen programa de formación, explicó el gobernante en una ceremonia por el aniversario 223 de la victoria contra las huestes napoleónicas en la batalla de VertiÃ¿res, el 18 de noviembre de 1803, añadió el diario Gazette Haití.

Ese crecimiento de las tropas -subrayó- fortalece las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas «y pone a disposición del país «una institución militar moderna, profesional, disciplinada y respetuosa de los principios republicanos».

Fils-Aimé, quien también condecoró por la fecha a seis soldados del Ejército, reafirmó su voluntad de crear las condiciones necesarias para restablecer la seguridad y celebrar elecciones libres el 18 de julio del próximo año.

REAFIRMA LINEAS GENERALES EN MATERIA SEGURIDAD

El primer ministro aprovechó su discurso para reafirmar las líneas generales de su administración en materia de seguridad, fortalecimiento de las instituciones republicanas y retorno al orden constitucional tras los citados comicios, agregó el periódico.

La autoridad gubernamental rindió homenaje a los héroes de la independencia nacional, al recordar la trascendencia histórica de la batalla de VertiÃ¿res en la lucha contra la esclavitud y la dominación colonial.

Fils-Aimé honró en especial la memoria del líder antiesclavista Toussaint Louverture, junto a los demás combatientes de la Revolución haitiana, y destacó su ejemplo como referentes para las generaciones actuales.

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