Guerra de Rusia contra Ucrania, reflexiones

EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo

La guerra de Rusia contra Ucrania hay que analizarla no sólo desde el punto de vista geopolítico porque comparten territorio, cultura y una larga frontera de 1974 kilómetros terrestres y 321 kilómetros marítimos, hay que verla desde el punto de vista de lo económico y también como una conspiración a la estabilidad democrática del mundo y un desafío a la supervivencia de la humanidad, ya que dependiendo de cómo se maneje el conflicto podría desatar los diablos y llevar al mundo a una guerra nuclear, que significa la extinción de la humanidad.

Se puede decir que la expresión extinción de la humanidad es una frase muy odiosa pero sabemos que el mundo está viviendo los peores momentos de la crisis ambiental y el cambio climático que amenaza con el calentamiento global, el derretimiento de los grandes glaciares de hielo, el aumento de los niveles de las aguas Del Mar, las grandes sequías y la disminución de la producción global de alimentos y esta guerra destructiva acelera el calentamiento global y está destruyendo la paz en que vivía oriente y occidente.

La guerra Rusia – Ucrania, es un atentado contra la democracia que vivimos, es un camino muy peligroso, en época de paz. Se envía un mensaje muy negativo en el contexto de libertad de las naciones y al derecho inalienable que tienen los países de ser independientes y lo que se ve que, es el hecho de que Rusia, en Ucrania es inaceptable, porque está abusando de su vecino más cercano, conculcando los derechos y soberanía de su gente, destruyendo toda su infraestructura, matando a la gente y violando unas tierras que su independencia como nación, es tan antigua como la de Rusia. Las consecuencias vendrán a mediano plazo y caerán sobre Rusia por haber iniciado una guerra no provocada y que el mundo ha rechazado.

Los tiempos de los zares han pasado y los imperios están en decadencia frente a la democracia del nuevo orden mundial, nadie quiere guerra y los que la propicien recibirán el desprecio de la humanidad. La gente quiere libertad y sin dictadura. Para muestra un botón, desde el imperio Alejandrino y el Napoleónico fueron en decadencia hasta desaparecer. Rusia no desaparecerá como una gran nación, pero las pérdidas económicas serán demasiado grandes y lo peor, la pérdida de credibilidad será su derrota mayor.

Se espera, que la guerra no escale más allá de las fronteras con Ucrania, porque si ocurre y Rusia atacará un país de la OTAN, que se prepare para recibir la mayor destrucción en sus territorios, de lo que ha causado en Ucrania, situación está en la cual el presidente Vladimir Putin podría ser destituido para evitar el colapso total de Rusia y evitar una tercera guerra mundial. Hay que recordar que Europa y los Estados Unidos fueron claves en la Segunda Guerra Mundial para que Rusia sobreviviera frente a la invasión de Adolf Hitler 1941-1945. Ahora puede ocurrir todo lo contrario. Pues en la última reunión de la ONU, 141 países votaron en contra de la guerra de Rusia contra Ucrania.

Parece que Rusia quiere mandarle un mensaje a Europa para que se mantenga al margen de esta guerra y ha insinuado de que podría suspender los contratos de suministro de petróleo y gas a Europa, sin embargo creo que no tendrá mucho efecto sobre el consumo del Preciado oro negro ruso, porque se entiende que hace mucho tiempo el mundo se está preparando para disminuir el uso de energía proveniente del petróleo y está construyendo un gran espacio para producir energía verde, como la solar y eólica, por lo que esa medida opcional para Rusia de limitar el suministro de petróleo y gas significa la inauguración de una nueva era de energía renovable y menos uso de petróleo, que puede marcar el fin del apogeo de las empresas petroleras.

Se han vivido momentos cruciales en Europa, comenzando por mencionar: la toma de la bastilla en 1789: Revolución Francesa, consecuencia: Monarquía derrocada, república fundada;

1815: El Congreso de Viena redibuja el mapa de Europa, restablece el equilibrio de poder y marca el comienzo de décadas de paz tras la agitación de las guerras napoleónicas.

1848: Una ola de revoluciones liberales y democráticas en toda Europa.

1919: Tratado de Versalles. Nuevos estados nacionales soberanos independientes reemplazaron a los viejos imperios multinacionales.

1945: Yalta: las grandes potencias acuerdan dividir Europa en «esferas de influencia» occidentales y soviéticas. La unidad Europa y Estados Unidos de Norteamérica apoyan a Rusia para derrocar a Adolf Hitler.

1989: Las revoluciones democráticas en la Europa del Este dominada por los soviéticos derriban el Telón de Acero. La Unión Soviética colapsó dos años después, gran cantidad de ciudades se vuelven independientes, Vladimir Putin llama a esto la «mayor catástrofe del siglo XX».

Parece que la invasión de Rusia a Ucrania va a cambiar el mundo: de una democracia de 33 años, se está volviendo a un reagrupamiento, utilizando la geopolítica como argumento y agrediendo sin piedad a un vecino. Parece que Rusia no se ha dado cuenta que en las guerras de hoy no hay vencidos ni vencedores, porque no se puede convencer a la gente que quiere ser libre. Creo que la presión económica tiene más efectos que lanzarse a matar.

Vladimir Putin quiere darle un castigo a Ucrania, como cuando un hijo recibe una pela como escarmiento a su conducta, para que sepa quien manda por esas tierras. En estos tiempos no está permitido a un padre azotar a su hijo, pues desde esa óptica humana, este hombre vive fuera del contexto que vive la humanidad. Esa guerra mientras más pronto pare, es mucho mejor, porque quién perderá es Rusia, pues ya perdió a Ucrania de amigo y tendrá que pagar todos los daños causados.

La buena imagen del líder de Rusia frente al mundo, ha cambiado, ese es el peor daño.

