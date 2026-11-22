SANTO DOMINGO.– Grupo Ramos puso en funcionamiento kits sensoriales gratuitos en diez establecimientos Sirena del país, con el propósito de ofrecer espacios de compra más accesibles, seguros e inclusivos para personas neurodivergentes o con sensibilidad sensorial.

La iniciativa, denominada Infinitas Formas: una nueva mirada a la neurodivergencia, forma parte de PRISMA, el programa de inclusión, accesibilidad, comunidad y sostenibilidad de la empresa, y se desarrolla en colaboración con Abraza y la organización internacional KultureCity®.

HERRAMIENTAS PARA REDUCIR LA SOBRECARGA SENSORIAL

Cada kit contiene audífonos reductores de ruido, gafas para atenuar luces intensas, herramientas fidget para favorecer la autorregulación y tarjetas visuales que permiten solicitar asistencia o una pausa sin necesidad de comunicarse verbalmente.

El servicio está disponible gratuitamente para personas de todas las edades, incluyendo aquellas con autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o discapacidad intelectual.

Para utilizarlo, los clientes deben solicitar el paquete en el área de Servicio al Cliente, utilizar sus herramientas durante el recorrido de compra y devolverlo al salir.

CAPACITAN A 764 COLABORADORES

Vanessa Alba, directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Grupo Ramos, afirmó que la iniciativa busca garantizar que cada visitante encuentre un ambiente cómodo, seguro y respetuoso de sus necesidades.

Por su parte, Rosanna Santana, directora ejecutiva de Abraza, destacó que facilitar estas herramientas sin exigir diagnósticos ni etiquetas contribuye a transformar la experiencia de compra de las personas con necesidades sensoriales.

El proyecto cuenta con la certificación internacional de KultureCity® e incluyó capacitación especializada para 764 colaboradores.

DIEZ TIENDAS PARTICIPAN EN LA PRIMERA FASE

Los kits estarán disponibles en Multicentro Sirena Churchill, Sirena San Isidro, Multiplaza La Romana, Sirena El Embrujo, Sirena Luperón, Sirena Baní, Sirena Market Sarasota, Lope de Vega, Cuadra y Colina Centro.

Con esta iniciativa, Grupo Ramos da continuidad a los horarios de compras sin ruido y con luces bajas implementados desde el año pasado, como parte de su compromiso con la inclusión y la diversidad.

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