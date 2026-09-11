Gradúan a 65 periodistas en comunicación estratégica salud

Parte de los periodistas del área de la salud graduados este 10 de septiembre.

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SANTO DOMINGO. – Un total de 65 periodistas y comunicadores recibieron sus certificados del Diplomado en Comunicación Estratégica en Salud, desarrollado por el Círculo de Periodistas de la Salud (CIPESA) y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), con el apoyo del Servicio Regional de Salud Ozama.

La investidura reunió a 23 egresados de la tercera cohorte y 42 de la cuarta, elevando a 127 el número de profesionales formados mediante esta iniciativa, orientada a fortalecer las competencias para informar y comunicar sobre temas sanitarios.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

La presidenta de CIPESA, Carol G. Martínez Medina, destacó la importancia de la capacitación ante desafíos como la desinformación, las emergencias sanitarias, la comunicación de riesgos y el impacto de las nuevas plataformas digitales.

“Hoy no entregamos solamente 65 certificados; sumamos profesionales con mayores herramientas para informar y orientar con rigor, responsabilidad y sensibilidad”, afirmó Martínez.

El diplomado tiene una duración de 90 horas y está dirigido a periodistas que cubren la fuente de salud, así como a profesionales de comunicación de hospitales, centros sanitarios e instituciones públicas y privadas.

RESPALDO DEL INFOTEP

El subdirector general del INFOTEP, Luis Manuel Rodríguez, en representación de la directora general, Maira Morla Pineda, felicitó a los graduandos y reafirmó el compromiso institucional con la formación continua.

“La capacitación transforma capacidades en oportunidades”, expresó Rodríguez, quien destacó el impacto de la alianza con CIPESA.

El programa aborda comunicación estratégica, investigación aplicada, redes sociales, cobertura periodística sanitaria, dirección de comunicación y elaboración de planes estratégicos.

NUEVOS MIEMBROS DE CIPESA

Luego de la graduación, CIPESA juramentó nuevos miembros. Martínez los exhortó a asumir su incorporación como un compromiso con la ética, la formación continua y el fortalecimiento del periodismo especializado.

Con las nuevas incorporaciones, la organización reúne alrededor de 250 periodistas y comunicadores.

an/am