Graduados 251 estudiantes en Universidad Adventista de Haití

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Puerto Príncipe, 2 sep.- La Universidad Adventista de Haití (UNAH) graduó a 251 estudiantes en carreras hoy vitales para el país, como maestrías en educación, administración de empresas y ciencias de la salud, informó el periódico Le Nouvelliste.

El alto centro de estudios, ubicado en el distrito capitalino de Carrefour, entregó también sus diplomas a licenciados en Ingeniería y Nuevas Tecnologías, especializados como desarrolladores de software y administradores de sistemas y redes, añadió la publicación.

Autoridades universitarias recordaron en el acto que esta fue la graduación número 62 de la Universidad Adventista haitiana, fundada en 1921, y testigo desde entonces de acontecimientos que marcan gran parte de la historia de Haití.

Los últimos años, sin embargo, subrayaron, fueron los más difíciles para la institución, sobre todo por la ausencia de las fuerzas del orden y otras autoridades para enfrentar hechos violentos causados por las pandillas criminales que actúan en el país.

Las acciones violentas de esas bandas contra la Universidad incluyeron el allanamiento en 2024 de sus instalaciones, en medio de tensiones, según Le Nouvelliste.

Según el presidente del Comité Directivo de la UNAH, Jean-Philippe Extrat, esta graduación «tiene un significado muy especial, por atravesar el país por un momento de inseguridad generalizada».

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