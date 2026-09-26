Gonzalo recorre municipios de Puerto Plata con su proyecto

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Puerto Plata. El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, recorrió este sábado varios municipios y comunidades de Puerto Plata, donde presentó los principales ejes de su proyecto y escuchó las demandas de sus habitantes.

Durante la jornada por Sabaneta de Yásica, Cabarete, Sosúa, Montellano, San Felipe, Maimón, Imbert y Altamira, Castillo recogió inquietudes relacionadas con el costo de los alimentos, el empleo, el suministro de agua potable, los apagones y el deterioro de calles y carreteras.

Castillo afirmó que su propuesta busca impulsar un país con mayores oportunidades, colocando la producción de alimentos, la generación de empleos y el desarrollo de los jóvenes entre las prioridades de las políticas públicas.

El dirigente peledeísta destacó el potencial productivo, agropecuario y turístico de Puerto Plata, así como las posibilidades de aprovechar sus recursos hídricos para fortalecer el suministro de agua, la producción agrícola, la generación de energía y la prevención de inundaciones.

En ese sentido, planteó el desarrollo de proyectos de presas sobre los ríos Yásica y Bajabonico, con objetivos vinculados al abastecimiento de agua, el riego y el fortalecimiento de la producción agropecuaria en comunidades de la provincia.

El recorrido forma parte de la agenda nacional que desarrolla Castillo de cara a la consulta interna del PLD del próximo 18 de octubre.

 

dh/am

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