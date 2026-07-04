Gonzalo promete priorizar la producción alimentos de calidad

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SANTO DOMINGO.– El aspirante presidencial Gonzalo Castillo aseguró que, de llegar a la Presidencia, dará máxima prioridad al fortalecimiento del sector agropecuario, con el objetivo de garantizar alimentos abundantes, de calidad y a precios accesibles para las familias dominicanas.

Señaló que la producción nacional debe mantenerse con rentabilidad, estabilidad y eficiencia para los agricultores para los agricultores. Señaló que la producción nacional debe mantenerse con rentabilidad, estabilidad y eficiencia para los agricultores.

PRIORIDAD AL SECTOR AGROPECUARIO

Castillo afirmó que la prioridad de su eventual gobierno será el campo dominicano, impulsando políticas de apoyo a productores, modernización de la producción y fortalecimiento de la seguridad alimentaria nacional, garantizando alimentos suficientes y precios justos para toda la población dominicana en todo momento país.

DESIGNACIÓN DE ADRIANO SÁNCHEZ ROA

El dirigente designó al agrónomo Adriano Sánchez Roa como coordinador nacional del sector agropecuario de su proyecto presidencial, destacando su experiencia y compromiso con el desarrollo del campo y la seguridad alimentaria, además de su trayectoria en políticas agrícolas nacionales en el país dominicano actualmente.

DIGNIFICACIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA

Castillo aseguró que impulsará la dignificación de los agrónomos, mejorando sus condiciones de vida y trabajo, al considerarlos un enlace clave entre el Estado y los productores, así como actores fundamentales para elevar la productividad y eficiencia del sector agrícola nacional en la República Dominicana.

RESPALDO A POLÍTICAS DEL PLD

El aspirante valoró las políticas agropecuarias y programas de alimentación escolar implementados en gobiernos del PLD, señalando la necesidad de retomar iniciativas que fortalezcan la nutrición estudiantil y la producción nacional, con miras a garantizar mayor seguridad alimentaria en beneficio de la población dominicana actualmente.

REACCIÓN DE SÁNCHEZ ROA

De su lado, Adriano Sánchez Roa agradeció la designación y afirmó que asume el compromiso con entusiasmo, asegurando que trabajará para que el campo vuelva a ocupar un lugar central en las políticas públicas de un eventual gobierno encabezado por Castillo, con apoyo de productores del sector agrícola.

an/am