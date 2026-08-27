Gobierno refuerza seguridad tras masacre 40 muertos Haití

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Puerto Príncipe, 27 ago.- El gobierno haitiano refuerza hoy sus medidas de enfrentamiento contra las pandillas armadas, en un intento por restablecer la seguridad en el país, sumido en una crisis general a causa de la violencia.

La reacción oficial respondió a una orden del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, durante una reunión de urgencia con el Ejército, la Policía y la Fuerza de Represión contra Bandas Criminales, añade un comunicado de prensa.

El encuentro siguió a recientes ataques de las bandas contra enclaves principales, como el ejecutado contra la población metropolitana de Kenscoff, calificado de «catástrofe» por el saldo de 40 muertos, numerosos heridos, y la violencia extrema empleada por los irregulares.

Según la declaración, la reunión entre los altos mandos militares actualizó la evaluación sobre la defensa y fortaleció la coordinación conjunta «para romper el control de los grupos armados, restablecer el orden público y proteger a la población».

«La cadena de mando -subraya el texto- está en situación de máxima alerta y el aparato de seguridad movilizado, a fin de recuperar las zonas afectadas y garantizar la seguridad de los ciudadanos».

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