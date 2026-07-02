Gobierno refuerza capacidad de respuesta a desastres naturales

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader inauguró este jueves la nueva sede del Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres (CEMED) del Ministerio de Defensa, lo que fortalece la capacidad del Estado para prevenir y responder ante situaciones de alto impacto.
La moderna infraestructura de 6,061 metros cuadrados funciona como centro de mando, planificación, entrenamiento y despliegue operativo. Incluye edificio administrativo, cuarteles, comedor, cocina, helipuerto, sala de crisis, aulas, salón de planificación, áreas para mitigación de incendios, depósitos especializados y espacios de entrenamiento.
Fue dotada con camiones de bomberos para incendios forestales y urbanos con capacidad de 1,000 galones cada uno, un camión tanquero de 3,500 galones, un camión de búsqueda y rescate con canasto múltiple, camiones de transporte, camionetas y motores tipo four wheel.
También se entregaron equipos de búsqueda técnica como cámaras de multibúsqueda, telémetros para monitoreo de estructuras, drones de carga, un centro móvil de comunicaciones y perros especializados en localización de cadáveres.
Abinader afirmó que «con estas instalaciones el Gobierno no solo inaugura una infraestructura, sino una nueva capacidad para proteger a la población». “Un gobierno responsable no espera la emergencia para descubrir lo que le falta. Se prepara antes. Invierte antes. Organiza antes. Entrena antes”, dijo.
Explicó que el CEMED se creó ante el aumento de fenómenos naturales y nuevos riesgos tecnológicos y ambientales. Subrayó que el país necesita instituciones que actúen con rapidez y profesionalismo cuando cada minuto cuenta.
Destacó que, aun sin sede oficial, el CEMED ya superó su primera prueba al desplegar personal para colaborar con Venezuela tras los terremotos que afectaron esa nación. “Cuando un rescatista dominicano salva una vida en cualquier lugar del mundo, el nombre de República Dominicana también se engrandece”, señaló.
Indicó que esta obra es parte de la transformación de las Fuerzas Armadas, con modernización de equipos, profesionalización y adaptación a los desafíos del siglo XXI. “Una institución militar moderna no solo protege fronteras y soberanía, también protege a la población cuando más lo necesita”, agregó.
jt-am
humo….humo…..si viene algo aunque sea un aguacero andan como las gallinas sin cabezas…..