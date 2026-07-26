Gobierno iniciará en agosto la construcción Autovía del Ámbar

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El Gobierno prevé iniciar en agosto la construcción de la Autovía del Ámbar, un proyecto vial clave para mejorar la conexión entre Santiago y Puerto Plata y dinamizar el turismo, el comercio y el desarrollo de las 14 provincias del Norte.

La vicepresidenta Raquel Peña destacó el impacto económico de la obra y agradeció el respaldo del empresariado. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó la vicemandataria al término de una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), con representantes empresariales del Cibao, el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, y el expresidente de la ACIS, Sandy Filpo.

Indicó que el encuentro respondió a inquietudes planteadas por líderes regionales en la Vicepresidencia y reiteró que el Gobierno de Luis Abinader mantiene un diálogo permanente para identificar necesidades de infraestructura.

TRABAJOS SIMULTÁNEOS EN TRES FRENTES

Estrella informó que la autovía está en fase de firma de contratos y socialización con las empresas adjudicatarias.

Para agilizar la ejecución, los trabajos se desarrollarán de forma simultánea desde tres frentes: uno desde Santiago hacia Puerto Plata, otro desde Puerto Plata hacia Santiago y un tercero en el tramo central.

Presentó, además, un balance de obras que ejecuta el Gobierno en Santiago y el Cibao, orientadas a mejorar la conectividad y la seguridad vial.

OTRAS OBRAS PRIORITARIAS EN EL CIBAO

Entre los proyectos prioritarios citó la ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete, la expansión de la carretera Santiago-Licey y las conexiones hacia Moca y otras localidades.

Sobre el asfaltado, dijo que Obras Públicas mantiene brigadas en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias, con intervenciones priorizadas por criterios técnicos ante limitaciones presupuestarias y el alza de materiales.

El presidente de la ACIS, Marcos Santana, valoró la participación de los sectores productivos y la integración de más de 70 organizaciones, entre comerciantes, industriales, constructores, cooperativas, ganaderos, importadores, ferreteros, farmacéuticos y cámaras de comercio, como un espacio de representación regional.

Al concluir, la vicepresidenta se trasladó a la Catedral Santiago Apóstol para participar en las fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor.