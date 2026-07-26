Gobierno entrega un complejo deportivo en S. Domingo Savio

El presidente Luis Abinader Corona realiza el corte de honor junto al director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), Alberto Rodríguez Mella.

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SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader y el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) inauguraron este sábado un moderno complejo deportivo en el Hogar Escuela Santo Domingo Savio, con el objetivo de fortalecer la educación física y fomentar el desarrollo del deporte escolar en la República Dominicana.

Las obras entregadas incluyen un Centro de Iniciación Deportiva Escolar (CIDE), un campo de fútbol, una pista de atletismo de 60 metros, así como el remozamiento del estadio de béisbol y del polideportivo techado del centro educativo, ubicado en el kilómetro 11.5 de la carretera Sánchez, en el Distrito Nacional.

Durante el acto, el director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez Mella, destacó que la iniciativa representa una apuesta por el futuro de la juventud dominicana y por la identificación temprana de talentos deportivos.

“Estas obras representan mucho más que una inversión en infraestructura; constituyen una inversión en esperanza, oportunidades y en el futuro de nuestros jóvenes”, expresó Rodríguez, al señalar que el propósito es continuar impulsando el deporte escolar para que los estudiantes puedan proyectarse hacia el alto rendimiento y representar al país en competencias internacionales.

El funcionario resaltó que el modelo de los Centros de Iniciación Deportiva Escolar ha sido implementado en distintas provincias, entre ellas Monte Plata, Espaillat, San Pedro de Macorís, La Vega y San Juan, como parte de una estrategia nacional para fortalecer la formación atlética desde las aulas.

Asimismo, recordó que bajo su gestión se puso en marcha el programa de CIDE Comunitarios, cuyo primer centro fue establecido en el Club Rafael Barias, en Villa Consuelo, en coordinación con la Escuela Básica República de Cuba, ofreciendo espacios para disciplinas como baloncesto, voleibol, fútbol sala, karate, judo, taekwondo, tenis de mesa y ajedrez.

Entre las nuevas instalaciones del Hogar Escuela Santo Domingo Savio destaca la primera pista de atletismo de 60 metros construida dentro de un centro educativo del país. Además, el campo de fútbol fue diseñado conforme a las normas de la FIFA, mientras que el estadio de béisbol y el polideportivo fueron acondicionados para la práctica de baloncesto y voleibol.

Con la entrega de este complejo, el Gobierno y el INEFI buscan ampliar las oportunidades de desarrollo para niños y jóvenes, promoviendo el deporte como una herramienta de inclusión, formación integral y transformación social.

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