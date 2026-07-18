Gobierno dominicano amplía la venta de alimentos subsidiados

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SANTO DOMINGO.— El Gobierno dominicano informó este sábado que mantiene una red de mercados de productores y bodegas móviles en todo el país con el objetivo de facilitar el acceso de la población a alimentos básicos a precios reducidos y contribuir a la estabilidad del presupuesto familiar.

La iniciativa es ejecutada por el Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre), organismo que señaló que actualmente opera 53 mercados de productores y 171 bodegas móviles, donde se comercializan productos de la canasta básica como arroz, pollo, aceite, plátanos, cebolla, ajo, salami, vegetales y alimentos enlatados.

Según la institución, el programa busca acercar de manera directa a productores y consumidores, permitiendo que miles de familias adquieran alimentos a costos inferiores a los del mercado tradicional y fortaleciendo la seguridad alimentaria.

Durante la jornada de este sábado, los mercados de productores funcionaron en diversas localidades del país, entre ellas Santo Domingo, Santiago, San Juan, Azua, La Vega, Puerto Plata, Barahona, San Francisco de Macorís, La Romana, Higüey y Dajabón, entre otras provincias.

Asimismo, Inespre informó que desplegó 10 bodegas móviles en centros correccionales, como parte de las acciones orientadas a ampliar el acceso a productos de primera necesidad a distintos segmentos de la población.

La entidad destacó que estas medidas forman parte de la política gubernamental dirigida a garantizar el abastecimiento de alimentos esenciales y mitigar el impacto del costo de la vida sobre los hogares de menores ingresos.

El Inespre es la institución estatal encargada de ejecutar programas de comercialización y estabilización de precios de productos agropecuarios en la República Dominicana. Su red de mercados y operativos móviles constituye una de las principales herramientas del Gobierno para distribuir alimentos a precios subsidiados en comunidades de todo el territorio nacional.

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