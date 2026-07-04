Gobierno de RD y Arajet llevan asitencia médica a Venezuela

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CARACAS, Venezuela.- Arajet, aerolínea dominicana, hizo un vuelo humanitario especial hacia Venezuela con ayuda e insumos médicos destinados a las comunidades afectadas por el reciente terremoto ocurrido en este país.

La misión humanitaria se realizó en coordinación con el Gobierno de la República Dominicana a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), integrada por personal de los ministerios de Defensa y Salud Pública.

Además del traslado de personal sanitario, se incluyeron equipos médicos, medicamentos así como un hospital móvil que contribuirá a fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades venezolanas en las zonas impactadas por el desastre natural. La empresa Caribe Cargo donó toda la logística del recibimiento y acondicionamiento de la carga.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos conjuntos entre el gobierno de la República Dominicana y Arajet para brindar asistencia oportuna a las personas afectadas, reafirmando los lazos de solidaridad y cooperación que unen a ambas naciones en momentos de necesidad.

“En Arajet tenemos la misión de conectar a nuestra gente y eso incluye estar presentes cuando más se nos necesita, por eso estamos aquí, porque sentimos el compromiso de poner nuestra capacidad operativa al servicio de las necesidades del hermano pueblo de Venezuela. Esta misión humanitaria viene a traer esperanza, apoyo y asistencia a las comunidades afectadas por esta tragedia”, expresó José Gregorio Cabrera, vicepresidente de comunicaciones y relaciones públicas de Arajet.