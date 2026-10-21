Gobierno detalla cómo invierte recursos de contrato AERODOM

La información fue ofrecida este miércoles por la Comisión de Seguimiento, encabezada por el presidente Luis Abinader.

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SANTO DOMINGO.– El Gobierno dominicano informó que ya fue contratado el 100 % de las obras de infraestructura que serán financiadas con los recursos obtenidos mediante la renegociación del contrato con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM), para la administración del Aeropuerto Internacional de Las Américas durante los próximos 30 años.

La Comisión de Seguimiento de dichos recursos, encabezada por el presidente Luis Abinader, presentó este miércoles el primer balance sobre el uso de los mismos.

Los recursos proceden de un contrato reformado que permitirá al Estado dominicano recibir inicialmente 775 millones de dólares.

Dijo que el dinero ha sido destinado principalmente a transformar la infraestructura vial y descongestionar el tránsito en puntos críticos del Gran Santo Domingo. Entre las obras contempladas figuran la solución vial de la avenida República de Colombia, la construcción de un puente sobre el río Ozama y un paso a desnivel en la avenida Charles de Gaulle.

Las mismas buscan mejorar la circulación vehicular y reducir los congestionamientos en sectores estratégicos del Gran Santo Domingo, mediante intervenciones destinadas a ampliar la capacidad de las vías y facilitar los desplazamientos.

EJECUCIÓN ALCANZA LOS US$480 MILLONES

Informó que se ha ejecutado el 35 % de las obras contempladas, equivalente a unos 480 millones de dólares.

Las autoridades estiman que estas infraestructuras estarán terminadas a finales de 2027.

Aunque todos los proyectos ya fueron contratados, las autoridades reconocieron que algunas intervenciones presentan retrasos, entre ellas el remozamiento de las calles de Boca Chica, cuyos trabajos han enfrentado dificultades relacionadas con trámites burocráticos y la coordinación con otras instituciones del Estado.

INVERSIÓN EN EL AEROPUERTO

De manera paralela, el Gobierno mantiene la supervisión de las inversiones que corresponden directamente a AERODOM, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el contrato renegociado.

Entre estas iniciativas figuran la ampliación del Aeropuerto Internacional de Las Américas y la construcción de una nueva pista de aterrizaje, proyectos destinados a fortalecer la infraestructura aeroportuaria y responder al crecimiento de la demanda del transporte aéreo en el país.

an/am/sp