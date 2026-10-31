Gobierno busca variar forma de fijar precios combustibles

Sanz Lovatón dijo este viernes que las autoridades están consultando sobre el proyecto.

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SANTO DOMINGO.– El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, informó que el Gobierno tiene en agenda someter al Congreso Nacional un proyecto de reforma a la Ley de Hidrocarburos.

Dijo que el propósito es modificar el esquema vigente de determinación de los precios de los combustibles en la República Dominicana cada semana.

«Estamos trabajando en eso, consultando todos los actores del del proceso de abastecimiento de hidrocarburos en la economía de nuestro país», manifestó en declaraciones a periodistas este viernes.

Se trata de un tema que ha generado constantes debates debido a su impacto en la economía nacional, los costos del transporte, la producción y el presupuesto de los hogares dominicanos.

SIN DETALLES DEL ALCANCE DE LA INICIATIVA

Sanz Lovatón indicó que la propuesta legislativa forma parte de los temas que contempla la administración gubernamental, aunque no ofreció detalles sobre el alcance de las modificaciones ni precisó cuándo sería depositado el proyecto ante el Poder Legislativo.

La Ley 112-00, sobre Hidrocarburos, establece el marco legal que regula la comercialización de los derivados del petróleo y sirve de fundamento para la metodología de cálculo de los precios internos de los combustibles.

Una eventual modificación de esta legislación podría abrir un nuevo debate sobre la transparencia de los componentes que intervienen en la estructura de precios, entre ellos los costos de importación, impuestos, márgenes de comercialización y distribución.

CRISIS EN MEDIO ORIENTE

Por otro lado, el ministro expresó su preocupación por la situación de tensión e inestabilidad que afecta a Medio Oriente y manifestó su deseo de que la crisis llegue a su fin.

En ese sentido, rogó a Dios para que el conflicto encuentre una solución y termine la incertidumbre que genera en los mercados internacionales.

La situación geopolítica en esa región mantiene la atención de los países importadores de petróleo, debido a sus posibles repercusiones sobre la oferta mundial de crudo y la evolución de los precios de los hidrocarburos.

an/am