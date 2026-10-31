Gigantes sorprenden al Licey; Escogido y Toros triunfan en RD

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO. Los Gigantes del Cibao derrotaron 5-1 a los Tigres del Licey, los Leones del Escogido blanquearon 2-0 a las Estrellas Orientales y los Toros del Este vencieron 3-0 a las Águilas Cibaeñas, en la jornada de este viernes 30 de octubre del campeonato de béisbol profesional dominicano.

GIGANTES FRENAN AL LICEY

Los Gigantes del Cibao consiguieron una importante victoria 5-1 sobre los Tigres del Licey, resultado con el que frenaron el avance del conjunto azul y sumaron un triunfo en sus aspiraciones de escalar posiciones en el torneo.

ESCOGIDO BLANQUEA A LAS ESTRELLAS

Los Leones del Escogido se impusieron 2-0 a las Estrellas Orientales, apoyados en una sólida actuación de su pitcheo, que limitó la ofensiva verde y aseguró la blanqueada.

TOROS DOMINAN A LAS ÁGUILAS

En el tercer encuentro de la jornada, los Toros del Este derrotaron por 3-0 a las Águilas Cibaeñas, con una destacada labor monticular que dejó sin anotaciones al conjunto amarillo.

RESULTADOS DE LA JORNADA

Gigantes del Cibao 5, Tigres del Licey 1.

Leones del Escogido 2, Estrellas Orientales 0.

Toros del Este 3, Águilas Cibaeñas 0.

Los tres resultados mantienen la lucha por las primeras posiciones del campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

POSICIONES

EQUIPO J G P PCT DIF 11 7 4 .636 – 11 7 4 .636 – 10 5 5 .500 1.5 11 5 6 .455 2 11 5 6 .455 2 10 3 7 .300 3.5

ofa-am