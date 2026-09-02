General de Seguros celebró sus 45 años de trayectoria en la RD

Milagros de los Santos, presidenta del Consejo de Administración de General de Seguros.

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SANTO DOMINGO.- General de Seguros celebró sus 45 años de trayectoria con la tercera edición de la Copa General Atlántico, realizada recientemente en Casa de Campo, con la participación de 102 jugadores entre clientes, aliados, relacionados y amigos de las empresas del grupo.

El torneo marcó el regreso de la competencia una década después de su última edición y coincidió con el décimo aniversario de AFP Atlántico y los 44 años de Banco Atlántico, en una jornada dedicada a celebrar estos hitos y fortalecer vínculos.

CELEBRACIÓN Y ENCUENTRO

La actividad combinó la competencia deportiva con espacios de entretenimiento, gastronomía, bienestar y convivencia para jugadores e invitados.

“Esta Copa representa mucho más que un torneo de golf. Es una oportunidad para celebrar nuestra historia, agradecer a quienes han confiado en nosotros y compartir con clientes, aliados, relacionados, amigos y colaboradores que han sido parte de este camino”, expresó Milagros de los Santos, presidenta del Consejo de Administración de General de Seguros.

PUJOLS ENCABEZA ACTIVIDAD BENÉFICA

Uno de los momentos destacados fue la participación de Albert Pujols, quien realizó el saque de honor y encabezó una subasta de artículos autografiados de su carrera. La iniciativa recaudó cerca de US$15,000 para la Pujols Family Foundation.

Durante la jornada también se entregó el Gran Premio, consistente en un crucero de golf de siete días por el Caribe para dos personas. Los ganadores fueron José Enrique Fernández y Wilson Santana.

RESPALDO EMPRESARIAL

La tercera Copa General Atlántico contó con el respaldo de Mastercard, Banreservas, Peperoni, Excel, Grupo Estrella, Casa Equilibra y JMMB, entre otros patrocinadores y aliados.

Con esta celebración, General de Seguros reafirma su apuesta por las relaciones de largo plazo y por crear espacios que permitan celebrar los logros compartidos, mientras proyecta su futuro tras 45 años de historia.

an/am