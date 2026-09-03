Garrigó renuncia al Gobierno para concentrarse en el PRM

Garrigó Mejía dijo este 3 de septiembre que se concentrará en las labores como secretario General del PRM.

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SANTO DOMINGO.– Juan Garrigó Mejía presentó formalmente su renuncia como viceministro de Gestión Social y Comunitaria, decisión que atribuyó a la necesidad de dedicar todo su tiempo y esfuerzo a las responsabilidades que asumirá como secretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Garrigó Mejía explicó que tomó la decisión por responsabilidad y coherencia institucional, al considerar que la Secretaría General requiere presencia territorial, cercanía con la militancia y una agenda permanente de trabajo.

SERVIR AL PAIS ES UN COMPROMISO QUE NO TERMINA

“Hay responsabilidades que se dejan, pero hay compromisos que no terminan: servir al país es uno de ellos”, expresó el dirigente político.

Asimismo, agradeció al presidente Luis Abinader por la confianza depositada en él y por la oportunidad de servir desde el Gobierno, experiencia que, según afirmó, fortaleció su vocación de servicio y compromiso con una política cercana a la ciudadanía.

Garrigó Mejía señaló que concentrará sus esfuerzos en escuchar a la militancia, fortalecer las estructuras partidarias, ampliar las oportunidades de participación y modernizar el funcionamiento del PRM mediante nuevas herramientas de comunicación.

TRABAJO CON LA DIRECCIÓN DEL PRM

El nuevo secretario general afirmó que trabajará de manera coordinada con el presidente del PRM, Luis Abinader; el presidente ejecutivo, Deligne Ascención; la secretaria de Organización, Gloria Reyes, y los demás integrantes de la dirección nacional.

También aseguró que la Secretaría General será un espacio de puertas abiertas, orientado al diálogo, la organización y el reconocimiento de quienes trabajan por el partido, así como a la búsqueda de soluciones a las inquietudes de la militancia.

“Más que un cargo, asumo un compromiso. Porque quien no es cercano, no es político, y la mejor manera de agradecer la confianza recibida es trabajando”, concluyó Garrigó Mejía.

an/am