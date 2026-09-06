Funcionarios extra partido: que responda el PRM (OPINION)

La composición de un gobierno dice mucho acerca de la organización política que lo sustenta. Es normal, y puede ser saludable, que un presidente incorpore profesionales independientes, técnicos y personalidades provenientes de otros sectores. Ningún partido posee el monopolio del talento nacional y ningún gobierno debería renunciar a incorporar capacidades por razones estrictamente partidarias.

Sin embargo, la cuestión adquiere otra dimensión cuando la incorporación de figuras externas deja de ser complementaria y parece convertirse en un patrón en áreas estratégicas del Estado. Entonces ya no se trata de discutir si un funcionario debe tener o no un carnet partidario.

La pregunta pasa a ser qué revela esa conducta sobre la capacidad del partido gobernante para formar cuadros, producir equipos de gobierno y generar confianza en sus propios dirigentes.

Extra partidos

Posiciones claves del gobierno del Partido Revolucionario Moderno —como la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, los ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda y Economía, Obras Públicas, Educación y Agricultura, la Gobernación del Banco Central, áreas importantes del sector eléctrico y, hasta hace algunos días, la Superintendencia de Bancos, entre otras— son ocupadas por personas que no proceden de las filas de ese partido.

Frente a este escenario, resulta legítimo preguntarse por qué, después de varios años en el poder, una parte relevante de las responsabilidades de mayor complejidad técnica y estratégica ha sido confiada a figuras que no proceden de la estructura tradicional del partido o cuya trayectoria principal no se ha desarrollado dentro de esa organización.

La primera pregunta es inevitable: ¿Considera el presidente que el PRM no dispone de suficientes cuadros con la preparación técnica y administrativa necesaria para conducir determinadas instituciones fundamentales del Estado?

La segunda es todavía más delicada: ¿Se trata solamente de capacidad técnica o existe también un problema de confianza? Un presidente no entrega Hacienda, la política monetaria, la regulación financiera, la infraestructura, la energía, la educación o sectores productivos únicamente a personas que conozcan esas materias. También necesita confiar en su criterio, responsabilidad, prudencia, integridad y capacidad para administrar recursos y decisiones de enorme importancia nacional.

Qué mensaje ?

Por eso, cuando sistemáticamente se buscan determinadas capacidades fuera de la estructura partidaria, la sociedad tiene derecho a preguntarse: ¿Qué mensaje está enviando el propio presidente acerca de los cuadros de la organización que lo llevó al poder?

Lo que estamos viendo, en el caso del PRM, es que no basta con tener capacidad para organizar campañas, movilizar electores, construir estructuras territoriales y ganar elecciones; al mismo tiempo resulta necesario disponer de los equipos técnicos y políticos requeridos para gobernar. Y esto parece no haber ocurrido con el PRM.

Adicionalmente, surge el tema de la confianza, que puede resultar más importante que el de la capacidad. Si el presidente considera que determinados dirigentes de su propia organización no reúnen las condiciones de seriedad, responsabilidad o confiabilidad necesarias para administrar áreas sensibles del Estado, el problema pasa a ser de naturaleza institucional.

Si bien no sería responsable afirmar, sin evidencia directa, que el presidente desconfía de la seriedad de los dirigentes de su partido, resulta perfectamente legítimo formular la pregunta a partir de las decisiones observables: ¿por qué quienes sirven para construir la mayoría electoral, movilizar las bases y defender políticamente al gobierno no aparecen con la misma frecuencia entre las personas escogidas para conducir determinadas áreas estratégicas?

Si la respuesta es falta de preparación, existe un problema de formación de cuadros. Si la respuesta es falta de confianza, existe un problema todavía mayor. Y si ambas explicaciones concurren, estaríamos ante una contradicción entre la fortaleza electoral del partido y su capacidad real como organización de gobierno.

Cabe señalar que el verdadero problema no consiste en que el gobierno incorpore independientes. El país debe aprovechar sus mejores talentos. La cuestión es si, después de años ejerciendo el poder, el partido gobernante ha sido capaz de desarrollar simultáneamente sus propias capacidades para administrar el Estado.

Lo anterior obliga a preguntarse: ¿Qué generación de cuadros gubernamentales está dejando el PRM? ¿Quiénes son sus especialistas en política fiscal, monetaria, energética, educativa, agropecuaria, industrial, financiera y de infraestructura? ¿Dónde se están formando? ¿Qué responsabilidades están acumulando? ¿Quiénes podrían asumir mañana las principales instituciones del Estado sin que el partido tenga que buscar sistemáticamente fuera de sus propias filas?

Que responda el PRM.

JPM