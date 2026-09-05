Freddy Peralta empieza mostrar señales positivas en un gran año

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

MILWAUKEE.– El lanzador dominicano Freddy Peralta comienza a mostrar señales positivas después de atravesar una temporada marcada por dificultades y resultados por debajo de las expectativas.

El derecho ha evidenciado una mejoría en sus últimas actuaciones, mostrando mayor efectividad sobre el montículo y recuperando parte del nivel que lo ha convertido en uno de los principales brazos dominicanos en las Grandes Ligas.

Peralta ha tenido que lidiar con un año complicado, en el que su rendimiento no ha alcanzado los registros habituales. Sin embargo, sus presentaciones más recientes han generado expectativas de que pueda cerrar la temporada con mejores sensaciones.

BUSCA CERRAR EN ALZA

La recuperación del dominicano llega en un momento importante, cuando los Cerveceros de Milwaukee encaran la recta final de la temporada regular y necesitan estabilidad en su rotación.

Peralta, reconocido por su recta de alta velocidad y su capacidad para generar ponches, busca reencontrarse con la consistencia que ha exhibido durante buena parte de su carrera.

Aunque todavía queda camino por recorrer, la evolución mostrada en sus últimas salidas representa una señal alentadora para Milwaukee y para el propio lanzador, que intenta dejar atrás un año complicado y terminar la campaña con una nota positiva.

of-am