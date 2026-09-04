Frank Rainieri reconocido por aportes al turismo Punta Cana

El empresario Frank Rainieri y el ministro David Collado durante la entrega del reconocimiento este 2 de septiembre.

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SANTO DOMINGO.- El empresario y fundador del Grupo Puntacana, Frank Rainieri, fue reconocido este miércoles por el ministro de Turismo, David Collado, por su trayectoria y contribución al desarrollo y posicionamiento internacional de Punta Cana como uno de los principales destinos turísticos del Caribe.

El reconocimiento fue entregado durante la inauguración de la edición 38 de la exposición comercial de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), donde Collado destacó la visión, dedicación y legado de Rainieri en la transformación de esa zona del país.

PUNTA CANA, UNA MARCA INTERNACIONAL

Collado recordó que, cuando Rainieri inició el desarrollo del proyecto turístico, Punta Cana era una zona prácticamente desértica, mientras que en la actualidad se ha convertido en una marca reconocida mundialmente.

“Punta Cana era un desierto y vino un hombre, acompañado de su familia, e hizo una marca país que ronda por el mundo”, expresó el ministro al valorar el aporte del empresario al crecimiento de la industria turística dominicana.

INTEGRACIÓN DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS

Al recibir la distinción, Rainieri manifestó que la considera más que un reconocimiento personal, al entenderla como una valoración al proceso de integración de los distintos sectores productivos en torno al turismo.

“En estos 57 años ha sido un largo trecho de muchas satisfacciones. Nunca me he preocupado por ver lo negativo”, afirmó.

El empresario agregó que le genera optimismo observar cómo el turismo ha despertado un sentido de pertenencia entre los dominicanos, quienes se interesan cada vez más por el desempeño de esta actividad.

Rainieri sostuvo que el turismo consiguió convertirse en “la industria nacional”, al destacar que prácticamente todos los sectores de la economía dominicana mantienen algún vínculo con esta actividad.

an/am