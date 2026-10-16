Frank Lara abrirá exposición en Centro Cultural Mirador

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SANTO DOMINGO.- El artista dominicano Frank Lara abrirá el próximo martes 20 del presente mes su exposición individual de pintura «Custodios del canon en el cristal».

Tendrá efecto en el Centro Cultural Mirador a partir de las 6:30 de la tarde.

Artista plástico, ilustrador y diseñador industrial, Lara desarrolla un lenguaje visual que integra arte, naturaleza y pensamiento contemporáneo, transformando materiales naturales en experiencias estéticas que conectan lo ancestral con lo actual.

A través de su obra, Lara explora el diálogo entre la figura humana, la naturaleza y las referencias clásicas, creando composiciones en las que elementos orgánicos, texturas y formas vegetales construyen atmósferas que invitan a la contemplación y a nuevas lecturas de la relación entre el ser humano y su entorno.

La exposición cuenta con la curaduría y museografía de Abil Peralta Agüero y el texto curatorial de Dulcina Abreu. Permanecerá abierta al público hasta el 16 de noviembre.

El Centro Cultural Mirador está ubicado en la avenida Mirador del Sur, detrás del hotel El Embajador.

JPM