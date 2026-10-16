Destacan disposición Abinader estrechar vínculos Italia y AL

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ROMA, Italia.- El secretario general del Instituto Italo-Latino Americano (IILA), Giorgio Silli, destacó la participación de la República Dominicana en iniciativas de cooperación regional y valoró la disposición del presidente Luis Abinader de estrechar los vínculos entre Italia y América Latina mediante proyectos conjuntos en áreas estratégicas.

Silli resaltó la colaboración en seguridad, justicia juvenil restaurativa, ciencia y tecnología, agricultura sostenible, emprendimiento femenino y protección del patrimonio cultural.

Mencionó el modelo regional de justicia juvenil restaurativa aprobado en Santo Domingo en junio pasado, con el apoyo de la cooperación italiana y la participación del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Destacó además la cooperación científica con la Agencia Espacial Italiana para desarrollar capacidades de observación de la Tierra, con aplicaciones para el monitoreo del sargazo, y los proyectos para promover agricultura sostenible en zonas fronterizas y fortalecer la formación empresarial femenina.

También valoró el Foro Empresarial Italia-República Dominicana, celebrado el 14 de octubre en Villa Madama, como oportunidad para ampliar inversiones y el intercambio comercial.

NUEVA DIRECTIVA

El IILA está integrado por Italia y 20 países de América Latina y el Caribe. Para el período 2026-2028, el Consejo de Delegados eligió como presidente al embajador de Ecuador en Italia, Esteban Moscoso Bohman, y como vicepresidentes a la embajadora de Guatemala, Olga María Pérez Tuna, y al embajador dominicano Rafael Antonio Lantigua Ciriaco.

La directiva la completan el secretario general, Giorgio Silli, y el director ejecutivo, Gianandrea Rossi.