Trump considera que Zelenski «no es un buen tipo» para tratar

WASHINGTON, 16 Oct. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su par ucraniano, Volodimir Zelenski, «no es un buen tipo» para tratar con la Casa Blanca y que si finalmente se firma «algún tipo de acuerdo, no será con él».
Trump habló en medio de las tensiones entre Kiev y Washington, acentuadas por la decisión del Ejecutivo norteamericano de permitir la comercialización del diésel ruso en Estados Unidos a la vez que pide al Gobierno de Zelenski que detenga sus ataques a instalaciones energéticas rusas.
«Zelenski no es un buen tipo con el que podamos tratar», ha declarado el magnate republicano en una entrevista con la cadena conservadora Newsmax en la que ha aseverado que si Ucrania alcanza un acuerdo con Rusia para detener la guerra, no será por el lider ucraniano.
Asimismo, Trump aseguró que el mandatario ucraniano «dice que quiere llegar a un acuerdo, pero no llega a esta tal circunstancia.
«No soy un gran fan de Zelenski», ha esclarecido para, acto seguido, acusar a su Gobierno de haber «destrozado» su país.
sp-am
Yo era un seguidor de trump,pero ya se quito la careta con puntin.lamentable decicion