Abinader se define como garante de unidad; llama a preservar PRM

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SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader llamó a la dirigencia y las bases del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a respaldar las aspiraciones presidenciales sin recurrir a descalificaciones entre compañeros, al definirse como garante de la unidad y la democracia interna de la organización.

Durante un encuentro con representantes de la seccional del partido en Italia, acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje, el mandatario consideró positivo que los dirigentes apoyen distintas candidaturas, siempre que lo hagan con respeto y sin perjudicar a otros aspirantes.

Abinader también propuso modernizar la comunicación política mediante herramientas digitales y la creación de «comités de chats» para fortalecer la organización partidaria, captar nuevos militantes y mantener el contacto con las bases.

Asimismo, anunció que se divulgarán semanalmente los logros del Gobierno a través de las estructuras del PRM, con el propósito de contrarrestar las noticias falsas en las redes sociales.

El jefe de Estado afirmó que los aspirantes presidenciales de la organización tienen posibilidades de ganar las próximas elecciones y aseguró que el partido supera el 40 % de las simpatías electorales.

Atribuyó ese respaldo a la gestión gubernamental, destacando las obras de infraestructura, las reformas institucionales, la estabilidad económica y los avances en educación y tecnología.

En la reunión participaron dirigentes de la seccional perremeísta en Italia y representantes diplomáticos dominicanos, entre ellos el embajador Rafael Lantigua y los cónsules generales Miguel Vásquez y Adolfo Pineda.

dh/am