¿Se producirá un “tapón procesal”?

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Por FREDDY ORTIZ

(El Salto de la Pulga)

1 Abinader hizo lo imposible para evitar el fuetazo al arroz, pero él no firmó el acuerdo de 2004 que le obligó a ceder. ¡Sed justos, lo primero!

2 Lo justo es mirar hacia los que se quedaron durmiendo durante veinte años, creyendo que Cristo resucitaría y obligaría a los gringos a eliminar lo del DR-Cafta.

3 La publicidad gubernamental es nula en educar al ciudadano sobre la realidad de los combustibles y los subsidios. Por eso, las masas no asimilan las subidas de precios.

4 ¿Enfogonado por la subida de los combustibles? Recuerde que el presupuesto de 2026 se hizo contando con un barril de petróleo a US$47.80. El precio promedio del año anda por US $93.35. ¿Qué quiere usted?

5 Con quién Abinader tiene que negociar la compra de combustibles a Venezuela está en Washington, no en Roma.

6 La planta procesadora de basura de La Cuaba estaba lista para comenzar, protegida en todo el proceso legal requerido. Complaciendo votantes, Abinader dictaminó que ya no iba. ¿Quién pagará todo lo invertido?

7 Esa demostración de falta de garantías afecta la inversión empresarial, local y extranjera. ¿Para qué sirve entonces el Registro de Garantía de Estabilidad Jurídica?

8 Si se han entregado más de 200 requeridos por la Justicia, se producirá un “entaponamiento procesal”. ¡No hay fiscales pa’ tanta gente!

9 ¿Balas calibre 50 de los tiempos de Trujillo? Ningún proyectil funciona con 65 años de edad.

10 Esperemos que las camionetas policiales que leen la placa y chequean el estatus del vehículo, también lean las placas oficiales vencidas y se actúe en consecuencia. ¿Usted cree?

11 Pregunta: ¿los policías envueltos en intercambio de disparos llevan arriba algunas de las diez mil cámaras corporales que compró la P.N., o esas no funcionan?

12 Aunque la maquillaron con otros motivos, la huelga del CMD el martes pasado se debe a la prisión preventiva que impusieron a los médicos implicados en el caso Senasa 2.0. Aprendieron de la agresividad adepeísta.

13 Con los pasajes al abusivo precio de US$1,500, quien en E.U. no compró su ticket en mayo no volará en diciembre a pasar Navidades aquí.

14 ¿No se han dado cuenta los partidos políticos que el ciudadano está harto de las ruedas de prensa de saco y corbata para chismear? La oposición exhibe falta de creatividad.

15 El Segundo Tribunal Colegiado dispuso que se conozcan nuevamente los incidentes presentados por las defensas de Jean Alain. Ese juicio ya es un auténtico “cachivache jurídico”.