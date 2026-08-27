Francisco Javier pide investigar muertes neonatos maternidad

Francisco Javier García también demandó este miércoles atención inmediata para el hospital regional Taiwán, en Azua.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, calificó de “extrema gravedad” las muertes de decenas de neonatos registradas entre julio y agosto en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, del Distrito Nacional.

García señaló que en el centro asistencial se ha reportado una alta presencia de patógenos, entre ellos pseudomonas, en distintas áreas, situación que, a su juicio, requiere una intervención urgente de las autoridades sanitarias.

Asimismo, demandó atención inmediata para el hospital regional Taiwán, en Azua, donde también se habrían detectado patógenos en áreas consideradas vitales.

DEMANDA INVESTIGACIÓN

El dirigente peledeísta sostuvo que las muertes pudieron evitarse y atribuyó la situación a un supuesto descuido de las autoridades del Ministerio de Salud Pública y del Servicio Nacional de Salud.

“Estamos ante un hecho de extrema gravedad, que no puede quedar impune. Hay que investigar la situación a profundidad y establecer las sanciones correspondientes a los responsables de ese descuido”, manifestó.

García reveló además que profesionales de la salud que laboran en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia le comunicaron que los fallecimientos de niños y niñas habrían continuado durante los últimos días.

AFECTA IMAGEN DEL PAÍS

El aspirante presidencial afirmó que situaciones de esta naturaleza afectan la imagen de República Dominicana ante la comunidad internacional y, además, evidencian una supuesta falta de sensibilidad por parte de las autoridades responsables del sistema sanitario.

Insistió en la necesidad de esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los fallecimientos y adoptar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los pacientes y evitar que hechos similares vuelvan a producirse.

an/am