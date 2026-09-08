Francisco Javier dice alianzas 2028 girarán en torno al PLD

El precandidato presidencial afirmó que el pueblo ha vuelto a identificarse con el PLD.

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SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, aseguró que las alianzas políticas de cara a las elecciones de 2028 se articularán alrededor de esa organización, debido a su estructura, experiencia de gobierno y conexión con las bases en todo el país.

García sostuvo que el PLD constituye “el eje natural” para construir un proyecto político mayoritario capaz de responder a las principales demandas de la población.

El dirigente peledeísta afirmó que el pueblo ha vuelto a identificarse con esa organización, por lo que vaticinó su retorno al poder en las elecciones de 2028.

CRÍTICAS A LA GESTIÓN DEL PRM

El también miembro del Comité Político del PLD consideró que existe un creciente desencanto en la sociedad dominicana, atribuido a lo que calificó como una “pésima gestión” del Partido Revolucionario Moderno (PRM) durante los últimos seis años.

Señaló que el deterioro de los servicios públicos, el endeudamiento, el incremento del costo de la vida y la inseguridad ciudadana han generado, a su juicio, un ambiente de ansiedad y preocupación entre los dominicanos.

CONFÍA EN GANAR LA CONSULTA DEL PLD

Durante un acto con los coordinadores de su proyecto presidencial en la provincia Duarte, García manifestó que, aunque el PRM será desplazado del poder en 2028, la oposición necesita presentar una candidatura con capacidad para enfrentar y solucionar los problemas nacionales.

El aspirante presidencial aseguró que ganará de manera convincente la consulta interna del PLD, prevista para el próximo 18 de octubre, y posteriormente las elecciones presidenciales de 2028.

García afirmó que su victoria representaría, según sus palabras, el retorno del bienestar para el pueblo dominicano.

an/am