Francisco Javier cuestiona las estructuras comunicación PLD

García calificó la no promoción de los debates como un “silencio absoluto y deliberado”.

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SANTO DOMINGO.- El aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Francisco Javier García, criticó este martes a la estructura comunicacional de esta organización por ignorar el debate entre precandidatos.

El exministro de Turismo cuestionó que las plataformas oficiales del PLD no promovieran previamente el encuentro ni dieran seguimiento posterior a la participación de los aspirantes.

Consideró que se trataba de una actividad relevante para quienes buscan representar la organización en las elecciones de 2028.

A través de X, el dirigente calificó como un “silencio absoluto y deliberado” la ausencia de promoción del debate y expresó su sorpresa ante lo ocurrido.

El encuentro del pasado 23 de agosto reunió a dirigentes que aspiran a obtener la candidatura presidencial del PLD, en un ejercicio en el que los participantes tuvieron la oportunidad de exponer sus posiciones sobre los principales problemas nacionales y sus propuestas de cara al futuro.

A continuación, sus declaraciones íntegras.

«Mucha gente, entre ellos comunicadores, directores de medios y compañeros de todos los niveles del PLD, me han estado preguntando por qué los medios de comunicación del Partido de la Liberación Dominicana han hecho silencio absoluto y deliberado, primero, para no promover y, segundo, para no difundir la participación de los aspirantes presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana en el debate realizado el pasado 23 de agosto.

Yo, al igual que ellos, no conozco las razones. Pero, ¡caramba!, ¿ni por cortesía?

Los que estábamos ahí somos aspirantes validados por el Comité Central en su reunión del 22 de febrero de 2026. No somos del PRM, ni de la FP, ni del PRD, ni del Falpo.

Nos pasamos el tiempo hablando de que queremos conectar con la sociedad y, cuando esa sociedad, a través de sus instituciones, convoca al PLD a debatir ideas, propuestas, críticas al Gobierno y soluciones, desde dentro le damos la espalda.

El PLD tiene varios medios, plataformas de comunicación y departamentos de prensa, pero, al parecer, “ninguno se enteró” de que los aspirantes del PLD estaban invitados, a través de más de 20 medios de comunicación tradicionales y digitales, a un hecho histórico sin precedentes en la política dominicana: debatir entre aspirantes de un mismo partido político, con altura, con seriedad y con nivel, los problemas del país.

Es algo que nunca había ocurrido en la historia del PLD. A mí, en lo particular, un hecho como este me da pena y, en gran medida, hasta vergüenza!!!!»

an/am