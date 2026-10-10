Francisco Javier alerta sobre retorno viajes ilegales en yola

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SANTO DOMINGO.– El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, advirtió que el retorno de los viajes ilegales en yola hacia Puerto Rico refleja una creciente desesperanza entre los dominicanos.

El dirigente reaccionó a los recientes reportes sobre la intercepción de una embarcación clandestina con 59 personas a bordo. Indicó que, según los organismos correspondientes, 217 dominicanos han sido interceptados y devueltos en lo que va de año.

“Es muy lamentable el retorno de los viajes en yola. Durante mucho tiempo este fenómeno parecía formar parte del pasado, pero hoy vuelve a aparecer como una dramática señal de desesperanza”, expresó en un mensaje publicado en su cuenta de X.

García consideró que quienes arriesgan sus vidas en frágiles embarcaciones podrían percibir que las oportunidades de progreso se han agotado.

Atribuyó esta situación a factores como las dificultades económicas, la inseguridad ciudadana y las deficiencias en servicios esenciales como la salud y la educación, por lo que pidió mayor atención de las autoridades y políticas públicas que generen oportunidades reales.

“Un país no puede acostumbrarse a que sus ciudadanos vean el mar como una salida. Tenemos que preguntarnos qué está pasando y actuar antes de que más dominicanos estén dispuestos a poner sus vidas en peligro”, afirmó.

El aspirante presidencial planteó la necesidad de recuperar la confianza ciudadana y crear condiciones para que la población encuentre en el país alternativas de desarrollo y bienestar.

“Necesitamos recuperar el país, generar oportunidades y devolverle la paz, la seguridad y la esperanza a nuestra gente. Ese debe ser nuestro compromiso”, concluyó.

dh/am