Francia y Marruecos avanzan a cuartos final del Mundial 2026

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

FILADELFIA.- Francia y Marruecos aseguraron este sábado su clasificación a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras imponerse en sus respectivos compromisos de los octavos de final y mantenerse en la lucha por el título.

La selección de Marruecos firmó una de las actuaciones más contundentes de la jornada al vencer 3-0 a Canadá, resultado que confirmó el buen momento del conjunto africano y su consolidación entre las ocho mejores selecciones del torneo.

FRANCIA DISPONE DE PARAGUAY

Por su parte, Francia logró una trabajada victoria 1-0 sobre Paraguay en un partido de alta intensidad, en el que los actuales protagonistas del fútbol europeo supieron administrar la ventaja para sellar su pase a la siguiente ronda.

Con estos resultados, franceses y marroquíes protagonizarán uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final, programado para el próximo 9 de julio, donde estará en juego un cupo en las semifinales del campeonato.

El combinado francés llega a esta instancia respaldado por su experiencia en competiciones internacionales y una sólida estructura de juego, mientras que Marruecos continúa haciendo historia con una campaña que confirma el crecimiento del fútbol africano en el escenario mundial.

CUARTOS DE FINAL DE ALTO NIVEL

Los cuartos de final prometen elevar aún más el nivel competitivo del Mundial 2026, con selecciones que buscarán acercarse al objetivo de conquistar el máximo trofeo del fútbol internacional.

of-am