FRANCIA: Al menos 90 muertos por ahogamiento ola de calor

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PARIS 2 Jul.- Las autoridades de Francia han informado este jueves de que la cifra de muertos por ahogamiento a causa de la ola de calor que ha golpeado el país ha ascendido a más de 90, lo que supone una cifra «preocupante» a medida que saltan las alarmas por las crecientes consecuencias del cambio climático.

La ministra de Deportes y Juventud, Marina Ferrari, ha indicado en declaraciones a la emisora de radio RMC que durante los primeros días «murieron muchos jóvenes que tomaron decisiones peligrosas buscando lugares en los que hiciera menos calor». «Hemos visto un descenso últimamente, por lo que vemos esta correlación», ha explicado.

No obstante, ha afirmado que «no hay un perfil concreto en relación con estos fallecidos». «Por una parte, los niños pequeños presentan una clara vulnerabilidad si no son supervisados; después están los jóvenes, que a veces tienen comportamientos de riesgo, como saltar desde puentes o bañarse en canales sin supervisión alguna», ha declarado.

«Estamos trabajando para revisar la certificación de socorristas a nivel nacional. Hay vulnerabilidades en piscinas, especialmente en zonas rurales donde cada vez hay menos debido a los problemas de renovación», ha apuntado. «Hace poco hemos propuesto una reasignación de fondeos desde la Agencia Nacional de Deportes para priorizar estas piscinas, y el Gobierno está trabajando para que la profesión de socorrista sea más atractiva», ha manifestado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que «es distinto nadar en un lago que en una piscina». Durante el verano de 2025, 409 personas murieron ahogadas en toda Francia, un aumento del 16% respecto al año anterior, según datos del Gobierno. Entre los fallecidos había 57 niños y adolescentes.

of-am