FP propone hasta 30 años por tráfico de armas hacia Haití

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SANTO DOMINGO.— La Fuerza del Pueblo (FP) propuso establecer penas de hasta 30 años de prisión por el contrabando de armas y municiones hacia Haití, mediante una reforma legislativa que endurezca las sanciones contra las redes criminales.

Orlando Espinosa, titular de la Secretaría de Asuntos Aduanales y Puertos de esa organización, consideró necesario revisar las leyes vigentes ante los casos de tráfico ilícito de armamento detectados en territorio dominicano.

El dirigente señaló que la Ley General de Aduanas 168-21 contempla penas de hasta diez años para determinadas modalidades de contrabando agravado, mientras que la Ley 631-16 sobre Armas establece sanciones de hasta 30 años para delitos específicos.

Como ejemplo, citó la incautación de 36,000 cartuchos y 23 armas de fuego en un contenedor procedente de Miami, declarado como ajuares del hogar, así como la detención de un segundo teniente del Ejército y un ciudadano haitiano que transportaban 1,516 cartuchos en San Juan.

Espinosa también aludió a informes de Naciones Unidas sobre municiones identificadas con las siglas del Ejército dominicano encontradas en poder de bandas criminales haitianas.

La propuesta contempla armonizar las sanciones aduaneras con las establecidas en la legislación sobre armas, endurecer las penas por reincidencia e incautar los bienes utilizados en estas operaciones.

Asimismo, planteó investigar no solo a los transportistas, sino también a los organizadores y financiadores de las redes, además de establecer responsabilidades para cualquier funcionario cuya participación sea demostrada.

Espinosa advirtió que el tráfico de armamento representa una amenaza para la seguridad nacional y pidió reforzar los controles portuarios, aduaneros y logísticos para impedir que el país sea utilizado como plataforma para estas actividades ilícitas.

dh/am