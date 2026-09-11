FP exige transparencia en los recursos destinados MOTOBEN

Erick Mejía Merán, vicesecretario de Seguridad Vial de FP, habló en rueda de prensa junto a otros dirigentes.

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SANTO DOMINGO.– La Secretaría de Seguridad Vial de la Fuerza del Pueblo (SESVIAL-FP) cuestionó los resultados del programa Moto-Beneficio (MOTOBEN) y reclamó al Gobierno transparentar la ejecución de los recursos públicos destinados a esta iniciativa dirigida a los motoconchistas.

Durante una rueda de prensa en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, el vicesecretario de Seguridad Vial, Erick Mejía Merán, pidió explicar para qué fue creado MOTOBEN, cuánto se ha invertido desde su puesta en marcha, quiénes han recibido sus beneficios y cuáles resultados concretos ha alcanzado.

PIDEN EXPLICAR EJECUCIÓN DE RECURSOS

Mejía Merán, quien habló en representación de una comisión de SESVIAL-FP, informó que el planteamiento surge de una investigación y de una solicitud de acceso a información pública sobre los recursos destinados y ejecutados, fuentes de financiamiento, beneficiarios, criterios de selección, instituciones responsables y resultados del programa.

“Queremos saber cuánto se ha invertido, cómo se han utilizado esos recursos, quiénes han sido beneficiados y, sobre todo, cuáles son los resultados que puede mostrar MOTOBEN”, expresó.

SOLICITAN AUDITORÍA

El dirigente aclaró que la posición de la Fuerza del Pueblo no constituye una acusación de corrupción o malversación, sino un reclamo de transparencia, control ciudadano y rendición de cuentas.

En ese sentido, solicitó a la Cámara de Cuentas realizar una auditoría especial sobre los recursos públicos destinados entre 2020 y 2026 a programas, proyectos, subsidios y acciones dirigidos a los motociclistas.

También pidió un informe público que permita evaluar la ejecución financiera y el cumplimiento de los objetivos, respetando los datos personales protegidos por la legislación.

La comisión anunció que continuará dando seguimiento a MOTOBEN y reclamando información sobre su alcance y resultados.

“Queremos documentos, cifras, auditoría y resultados”, concluyó Mejía Merán.