Flujo vehicular hacia Haití

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Aunque el debate sobre el caos del tránsito en la República Dominicana se centra en causas tradicionales como el crecimiento vehicular, la falta de planificación y las fallas de infraestructura, existe un factor crítico desapercibido: el masivo flujo de vehículos pesados con mercancías hacia Haití, el cual ya afecta la movilidad en las principales autopistas.

Esta dinámica encendió las alarmas tras las restricciones de la Dirección General de Aduanas (DGA), que registró el despacho de casi 3,900 contenedores hacia Haití este año (un aumento cercano al 50%). Esto obligó a las autoridades a fijar horarios específicos de salida y a imponer un tope de 20 contenedores diarios por empresa.

Este fenómeno golpea la cotidianidad vial porque cada contenedor representa un camión pesado en corredores ya saturados. Así, la crisis de inseguridad en Haití convirtió a las carreteras dominicanas en un canal logístico de emergencia que amenaza con volverse permanente sin medidas estructurales.

Sin cuestionar la ayuda humanitaria ni los acuerdos comerciales, el problema de fondo es cuánto resistirá nuestra infraestructura vial. Ante esta encrucijada, el Gobierno dominicano y los organismos internacionales deben plantear con urgencia una estrategia de transición que fije plazos claros a este esquema logístico excepcional.

Parches

Aunque las restricciones de la DGA son parches necesarios a corto plazo, la solución definitiva exige abrir rutas alternativas. Esto implica priorizar el transporte marítimo directo hacia puertos haitianos, cuyas capacidades deben ser recuperadas por la comunidad internacional en lugar de trasladar toda la presión de la carga a las vías dominicanas.

Este reto no es solo vial, sino de seguridad nacional y trazabilidad. El Estado no puede limitarse a contabilizar furgones; necesita implementar tecnología avanzada para auditar con precisión sus rutas, tiempos de trayecto y el cumplimiento de las normas, blindando así de forma efectiva el paso fronterizo.

Esta vulnerabilidad despierta un lógico temor en el sector comercial organizado ante el posible desvío de mercancías para su venta irregular. De confirmarse estas sospechas, el contrabando y la evasión fiscal podrían generar una competencia desleal destructiva para el comercio formal, lo que obliga a las autoridades a investigar cada denuncia con absoluto rigor, transparencia e independencia.

Ver la ciudad inundada de camiones a cualquier hora ya se ha vuelto una pesadilla que nos cuesta vidas, horas perdidas en el tapón y el deterioro de nuestras carreteras. Las soluciones viales no pueden seguir haciéndose a espaldas de esta crisis. Poner la lupa sobre este sector y ordenar su circulación no es un capricho técnico, es una urgencia humana para evitar que nuestro tránsito se tranque definitivamente.

pensamientofm@gmail.com

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