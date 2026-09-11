Feudri Franco y Yunior Desir protagonizan duelo de invictos

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SANTO DOMINGO.- El dominicano Feudri Franco y el dominico-haitiano Yunior Desir se declararon listos para protagonizar este viernes un esperado duelo de invictos en el emblemático Coliseo Carlos “Teo” Cruz, en una cartelera que promete una noche de intensa acción sobre el cuadrilátero.

Ambos boxeadores superaron sin inconvenientes la ceremonia oficial de pesaje realizada este jueves, al marcar exactamente 147 libras, peso pactado para el combate de la categoría wélter.

DOS INVICTOS, UNA SOLA META

Tras cumplir con la báscula, la tensión aumentó durante el tradicional cara a cara entre los dos púgiles, quienes coincidieron en anticipar un desenlace antes del límite de los asaltos.

“Estoy en la mejor condición de mi carrera y no veo forma de que esto llegue a la decisión. Mañana la victoria será mía por la vía rápida”, afirmó Franco luego del pesaje.

Desir, por su parte, respondió con la misma confianza y aseguró que buscará resolver el combate temprano.

“El trabajo duro ya está hecho; venimos a terminar el pleito temprano y demostrar de qué estamos hechos”, manifestó el dominico-haitiano.

SHUAN BOXING ESPERA UNA GRAN NOCHE

La presidenta de Shuan Boxing, Bélgica Peña, destacó las expectativas generadas por el enfrentamiento entre dos boxeadores que mantienen sus récords invictos y que son considerados prospectos destacados de la región.

“El interés de los fanáticos y la prensa ha sido increíble. Enfrentar a dos invictos con tanto talento y potencia garantiza una noche histórica para el boxeo dominicano”, expresó Peña.

La velada está programada para comenzar a las 7:00 de la noche de este viernes en el Coliseo Carlos “Teo” Cruz, en Santo Domingo.

Los organizadores anticipan una importante presencia de aficionados para disfrutar de una cartelera que reunirá varios combates y que promete acción desde los primeros enfrentamientos hasta el choque estelar entre Franco y Desir.

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