Feudri Franco noquea a Junior Desir en boxeo profesional RD

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SANTO DOMINGO, R.D.- El prospecto dominicano Feudri Franco extendió su invicto profesional al derrotar por nocaut fulminante en el primer asalto al dominico-haitiano Junior Desir, en el combate estelar celebrado este fin de semana en el Coliseo Carlos «Teo» Cruz.

Con el triunfo, Franco mejoró su récord a 8-0, con siete victorias por la vía rápida, y cumplió el pronóstico que había realizado durante la intensa guerra verbal previa al enfrentamiento.

Desir, en cambio, sufrió la primera derrota de su carrera y dejó su foja en 7-1, con cinco nocauts.

FRANCO IMPONE SU RITMO

Desde el inicio del combate, Franco impuso un estilo agresivo y conectó los golpes más contundentes, ante un Desir que no logró descifrar la estrategia de su rival.

La ofensiva del dominicano llevó al peleador dominico-haitiano contra las cuerdas, situación que obligó al árbitro a intervenir para detener el enfrentamiento y decretar el nocaut.

Desir requirió posteriormente atención médica en un centro de salud. Los organizadores informaron que el boxeador se encuentra fuera de peligro y continúa recuperándose en su residencia.

El pleito se disputó en el límite de las 147 libras y fue el principal atractivo de una cartelera que contó con una amplia asistencia de aficionados.

GESTO DE DEPORTIVIDAD

Antes de subir al cuadrilátero, ambos boxeadores habían vaticinado que ganarían por nocaut. Franco incluso había pronosticado que lograría la victoria en el segundo asalto, pero necesitó apenas uno para concretar el triunfo.

La presidenta de Shuan Boxing, Bélgica Peña, destacó el nivel competitivo mostrado durante la cartelera y el comportamiento del público.

Como muestra de deportividad, Franco visitó al día siguiente a Desir en el centro médico, donde le expresó su solidaridad y le deseó una pronta recuperación para que pueda continuar el desarrollo de su carrera profesional.

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