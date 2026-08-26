Fernando Tatis Jr. se convierte en un terremoto de la MLB

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SAN DIEGO.- El dominicano Fernando Tatis Jr. atraviesa un momento explosivo con los Padres de San Diego y vuelve a colocar su nombre entre las grandes figuras ofensivas de las Grandes Ligas.

Tatis Jr. conectó dos cuadrangulares y produjo cuatro carreras el domingo ante los Mellizos de Minnesota, en una actuación de cuatro imparables que ayudó a San Diego a completar una barrida de tres partidos con victoria 8-1. Fue el 15.º juego de su carrera con dos jonrones.

La actuación confirmó el repunte ofensivo del jardinero dominicano, quien también había conectado dos vuelacercas frente a los Mets de Nueva York el pasado 18 de agosto, además de realizar una espectacular atrapada para impedir un grand slam.

En los últimos partidos, Tatis ha combinado su poder ofensivo con su acostumbrada capacidad defensiva, convirtiéndose nuevamente en uno de los jugadores más impactantes de la Liga Nacional.

El despertar del dominicano llega en un momento clave para los Padres, que han ganado 21 de sus últimos 28 encuentros y alcanzaron una marca de 11 juegos por encima de .500 por primera vez desde mayo.

La explosión de Tatis Jr. representa además una señal alentadora para San Diego de cara a la recta final de la temporada. Cuando el dominicano está saludable y produce a este nivel, los Padres cuentan con una de las armas más peligrosas del béisbol de las Grandes Ligas.

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