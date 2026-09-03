Feria turismo Puerto Plata con 300 agentes viajes de 15 países

Sostuvo que la innovación, la tecnología y la inteligencia artificial abren nuevas posibilidades para conectar mercados y personalizar la oferta, aunque advirtió que ese «avance» debe acompañarse de la «preservación de la identidad de las comunidades».

En la feria, que inició este lunes, participan autoridades, representantes del sector turístico, empresarios, expositores, agentes de viajes y turoperadores mayoristas y minoristas.El CEO de Manureva y de Aventúrate RD, Jakaira Cid, señaló que el interés por el sector responde a la evolución de un viajero que «ya no se conforma con visitar un destino, sino que busca vivirlo a través de su gente, su cultura y las historias que puede llevar consigo», detalló el Mitur en una nota de prensa.

Por su parte, en el documento, la directora de Iniciativas Turísticas del Ministerio de Turismo, Yira Vermenthon, reafirmó el interés institucional en respaldar espacios que favorezcan la diversificación del producto turístico dominicano y la integración de propuestas de aventura, naturaleza, cultura y comunidad.»Esta feria da entrada a nuevos nichos de mercado, a personas que quieren ver que podemos ofrecerles a sus clientes que han visitado República Dominicana por sus playas y las experiencias que han tenido y desean volver a conocer más», expresó la funcionaria.

Por su parte, el representante de Aerodom Carlos Rodolí , resaltó la «importancia» de la conectividad aérea para acercar a Puerto Plata y a la diversidad de experiencias dominicanas con los mercados emisores.

De acuerdo con él, los turistas visitan los destinos y el aeropuerto es la puerta de entrada, pero las experiencias, la hospitalidad de su gente, la cultura, gastronomía, la riqueza natural de cada comunidad, son las que motivan al visitante a llegar, quedarse, regresar y recomendar.