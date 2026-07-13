Fenatrano advierte no se puede aplazar mas aumento del pasaje

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SANTO DOMINGO.- El presidente de la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, afirmó este lunes que el gremio no puede seguir aplazando un incremento en las tarifas del transporte público en el Gran Santo Domingo debido al alto costo de los combustibles.

Hubieres sostuvo que la organización ha evitado hasta el momento un alza en los pasajes de las rutas afiliadas que operan con gasolina, pero señaló que los transportistas ya no pueden asumir el impacto del aumento en los costos de operación.

Aseguró que, de acuerdo con los precios internacionales, el galón de gas licuado de petróleo (GLP) debería venderse a RD$101, en lugar de los RD$135 actuales. También indicó que la gasolina regular debería costar RD$273.99, la premium RD$291.67, el gasoil óptimo RD$252.00 y el gasoil regular RD$236.40.

Como alternativa al aumento del pasaje, propuso que el Gobierno extienda el subsidio del Bonogás a los choferes del transporte público y cumpla con las pensiones prometidas a conductores retirados.

Asimismo, pidió al Gobierno revisar los precios de los combustibles conforme a las variaciones del mercado internacional y afirmó que el Estado obtiene ingresos superiores a RD$1,000 millones semanales por los sobrecostos aplicados a los carburantes.

El dirigente también cuestionó la política fiscal del Gobierno y consideró que una fuente alternativa de recursos sería aplicar un gravamen del 10 % a los combustibles subsidiados que reciben grandes empresas y compañías mineras, en lugar de trasladar mayores costos a la población.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre las declaraciones del presidente de Fenatrano.

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