Federación de Pesas anuncia selección para los JCC SD 2026

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SANTO DOMINGO. La Federación Dominicana de Levantamiento de Pesas anunció la selección nacional que representará al país en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, certamen que se celebrará del 4 al 8 de agosto en el pabellón José Joaquín Puello del Parque del Este.

La lista fue presentada por el presidente de la federación, William Ozuna, y el entrenador principal, Héctor Domínguez, tras concluir el último chequeo técnico realizado en el Oratorio Juvenil Don Bosco de Jarabacoa.

El equipo estará integrado por 13 atletas, combinando experiencia y nuevos talentos con aspiraciones de subir al podio en el principal evento multideportivo de la región.

En la rama femenina fueron seleccionadas Crismery Santana (+86 kilogramos), Dahiana Ortiz (48 kg), Alicia Féliz (59 kg), Natalia Novas (63 kg), Fransheska Matías (69 kg), Daiana Serrano (77 kg) y Yudelina Mejía (86 kg).

LA SELECCION MASCULINA

El conjunto masculino estará encabezado por los veteranos Luis García (60 kg) y Julio Cedeño (79 kg). También integran la escuadra Manuel Reyes (65 kg), Francisco Tontón (71 kg), Ray Reyes (88 kg) y Ezequiel Germán (+110 kg).

Ozuna expresó confianza en el desempeño del seleccionado y destacó el trabajo realizado durante la preparación, desarrollada tanto en Santo Domingo como en Jarabacoa, donde los atletas permanecen concentrados desde hace más de un mes.

“Se ha realizado una preparación rigurosa para que nuestros atletas lleguen en óptimas condiciones y representen dignamente al país”, afirmó.

Por su parte, Domínguez aseguró que los pesistas llegan con las marcas necesarias para disputar medallas en sus respectivas categorías. El cuerpo técnico también está integrado por Moreno Martínez, Edward Joseph y el entrenador colombiano Osswaldo Pinilla.

La edición centenaria de los Juegos Centroamericanos y del Caribe será inaugurada el próximo 24 de julio en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. República Dominicana será sede del evento por tercera ocasión, tras organizar las ediciones de Santo Domingo 1974 y Santiago 1986.

of-am