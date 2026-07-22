Expo Amaprosan 2026 cierra con éxito y gran asistencia

La feria concluyó este 21 de julio dell 2026, tras una duración de cinco días en el Parque Central.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (AMAPROSAN) concluyó con éxito la trigésima quinta edición de Expo Amaprosan 2026, celebrada durante cinco días en el Parque Central.

La actividad recibió a miles de visitantes de Santiago y de distintas provincias del país, superando la asistencia registrada en la edición anterior.

Bajo el lema “Comercio, Industria y Sociedad: Pilares del Desarrollo”, la feria reunió a más de 120 empresas, emprendedores e instituciones públicas y privadas, consolidándose como uno de los principales escenarios para la promoción del comercio, la innovación y el emprendimiento. La apertura, realizada el 15 de julio, estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader.

La presidenta de AMAPROSAN, Hilsa López Olivares, junto al presidente del Comité de Feria, Julio César Pérez Mata, agradeció el respaldo de expositores, patrocinadores, autoridades y visitantes, quienes contribuyeron al éxito del evento.

Durante la feria se registró un importante dinamismo comercial en los sectores de alimentos, bebidas, electrodomésticos, telecomunicaciones, servicios, artículos para el hogar, belleza, salud, artesanías y productos agroindustriales. Mayoristas y detallistas aprovecharon ofertas especiales para fortalecer sus inventarios y establecer nuevas relaciones comerciales.

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL Y NOVEDADES

La edición 2026 contó con la participación de entidades como IDOPPRIL, Alcaldía de Santiago, Gobernación Provincial, CORAASAN, INESPRE, INTABACO, la Oficina Senatorial de Santiago y el Hospital José María Cabral y Báez, además de bancos, cooperativas y empresas de telecomunicaciones.

También participaron empresas del sector automotriz, entre ellas Antonio Ochoa y Espaillat Motors. Como novedad, se presentó un Pabellón Ecológico, desarrollado junto a la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI), para promover la educación ambiental y el reciclaje.

La feria fue dedicada al Grupo BOCEL por su trayectoria y aportes al desarrollo del comercio y la industria nacional. La empresa ofreció promociones y regalos durante toda la jornada.

Además, el programa incluyó conferencias, exhibiciones, actividades infantiles, espectáculos culturales y presentaciones artísticas para toda la familia.

an/am