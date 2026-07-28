Exigen convocar de inmediato VII Convención Nacional PHD

Eléxido Paula Liranzo, presidente Ad Vitam, y Julián Burgos, secretario nacional de Organización, del PHD.Eléxido Paula Liranzo, presidente Ad Vitam, y Julián Burgos, secretario nacional de Organización, del PHD.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– El presidente Ad Vitam del Partido Humanista Dominicano (PHD), Eléxido Paula Liranzo, y el secretario nacional de Organización, Julián Burgos, exigieron al presidente de esa organización convocar de inmediato la VII Convención Nacional Ordinaria, en cumplimiento de la Sentencia TSE-0009-2026 del Tribunal Superior Electoral (TSE), emitida hace casi 90 días.

Los dirigentes recordaron que el alto tribunal anuló por completo la convención celebrada en diciembre de 2025 al determinar graves irregularidades, entre ellas alteraciones en el padrón de delegados, fallas en el proceso de verificación, creación irregular de comités, extralimitación de funciones de la presidencia e inconsistencias en la integración y votación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), en violación de los estatutos del partido.

Paula Liranzo y Burgos expresaron preocupación porque, pese a que la Comisión Nacional Electoral ha sostenido reuniones con las dos planchas participantes, aún no existe una fecha para la convocatoria oficial. Señalaron que, en el primer encuentro, el presidente del PHD no asistió personalmente y envió representantes sin capacidad para tomar decisiones sobre aspectos esenciales del proceso.

INCERTIDUMBRE E INCUMPLIMIENTO DECISIÓN DEL TSE

Asimismo, afirmaron que mientras la dirigencia asegura que continúan los preparativos, evita informar cuándo será convocada formalmente la convención y mantiene iniciativas relacionadas con procedimientos previamente anulados por el TSE.

Los dirigentes sostuvieron que la demora agrava la crisis institucional del PHD, que también enfrenta su peor resultado electoral, al pasar de un 1.08 % de los votos en procesos anteriores a un 0.52 % en las elecciones de 2024.

Finalmente, cuestionaron las razones del retraso, insistieron en que se respete el mandato judicial y reclamaron la convocatoria inmediata de los delegados con derecho a voz y voto para elegir democráticamente a las nuevas autoridades y restablecer la institucionalidad del partido.

an/am