EU: Siete de cada 10 desconfían de que Trump acepte derrota

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WASHINGTON.- Siete de cada 10 estadounidenses desconfían de que el presidente Donald Trump reconozca los resultados de las elecciones legislativas de medio mandato, previstas para el 3 de noviembre, si terminan en una derrota para el Partido Republicano, según una encuesta de Ipsos para ABC News y The Washington Post.

Según el estudio, solo el 28% de los ciudadanos confía en que Trump acepte un resultado desfavorable, con un 10% que está muy seguro y un 18% que lo cree de alguna forma.

En el caso de los votantes demócratas, la desconfianza se eleva al 94%, una cifra que contrasta con el 63% de republicanos que sí esperan que su líder acepte los resultados si pierde, porcentaje que sube a 74% entre los votantes MAGA, la corriente más afín a Trump y que representa a seis de cada 10 republicanos según la encuesta.

El propio mandatario volvió a criticar la fiabilidad del sistema electoral cuando, a inicios de este mes, afirmó que existe mucho fraude y manifestó su preferencia por el voto presencial.

DESCONFIANZA EN EL SISTEMA ELECTORAL

La encuesta de Ipsos también refleja que alrededor de seis de cada 10 estadounidenses están seguros de que las elecciones de noviembre se llevarán a cabo de manera justa y precisa, una proporción que supera los dos tercios entre los votantes registrados.

El dato evidencia que hasta tres de cada 10 votantes no están seguros de que el proceso se realice con total limpieza.

Por afiliación partidista, el 70% de demócratas y el 67% de republicanos están seguros de la limpieza del proceso, pero la cifra baja a 51% en el caso de los independientes. Incluso entre los republicanos MAGA existe una mayoría de 65% que confía en que sus votos serán contados de manera precisa, 66% entre quienes votaron por Trump en 2024.

ACEPTACIÓN DE RESULTADOS POR PARTE DE LOS DEMÓCRATAS

Una mayoría de estadounidenses confía en que los líderes del Partido Demócrata aceptarán lo que salga de las urnas si les es adverso, con un 61% que está seguro frente a un 38% que no lo está.

El sondeo se publica a semanas de unos comicios que definirán el control del Congreso y en un contexto de caída en la aprobación de Trump a su mínimo histórico.