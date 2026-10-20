COREA: Crece la incertidumbre sobre la salud de Kim Jong-un

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SEÚL.– La salud del líder norcoreano, Kim Jong-un, vuelve a ser motivo de especulación internacional tras la difusión de rumores no verificados sobre una supuesta hemorragia cerebral, un posible estado de coma e incluso su presunta muerte. En respuesta a esas versiones, los medios estatales de Corea del Norte publicaron fotografías que lo muestran en una actividad pública en Pionyang.

La agencia oficial norcoreana KCNA informó este martes que Kim visitó el lunes una exposición de prendas de vestir y calzado, acompañado por su esposa, Ri Sol-ju, y su hija, Kim Ju-ae. Las imágenes lo muestran recorriendo las instalaciones y observando productos exhibidos.

Sin embargo, la publicación de las fotografías no constituye una verificación médica independiente. Tampoco permite confirmar por sí sola cuándo fueron tomadas, aunque los medios oficiales sitúan la visita el 19 de octubre.

RUMORES SIN PRUEBAS VERIFICABLES

Las versiones comenzaron a circular en redes sociales después de que el disidente chino Wanjun Xie, residente en Estados Unidos, afirmara que Kim había sufrido una hemorragia cerebral grave, perdido el conocimiento y sido trasladado a Pekín para recibir atención médica.

El mismo autor difundió afirmaciones sobre su supuesto fallecimiento y un presunto despliegue de 9,000 soldados chinos en Pionyang ante una eventual crisis política. No presentó pruebas verificables que respaldaran esas alegaciones.

La agencia surcoreana Yonhap informó que las versiones fueron replicadas por varios medios internacionales, pero señaló que no se habían aportado evidencias que confirmaran la supuesta emergencia médica. Fuentes diplomáticas y de seguridad surcoreanas indicaron que tampoco tenían información que sustentara esas afirmaciones.

LA OPACIDAD ALIMENTA LAS ESPECULACIONES

El hermetismo de Corea del Norte sobre la vida privada y el estado de salud de su máximo dirigente contribuye a que sus ausencias de la escena pública generen especulaciones. La información disponible sobre Kim depende, en gran medida, de los comunicados y las imágenes difundidos por el propio Estado norcoreano.

El pasado 30 de septiembre, según información transmitida por legisladores surcoreanos tras una sesión informativa del Servicio Nacional de Inteligencia, Kim pesaría alrededor de 140 kilogramos y presentaría un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares debido a su obesidad. No obstante, la misma evaluación no identificó señales significativas de un deterioro reciente de su salud en sus actividades públicas.

ANTECEDENTES DE RUMORES SIMILARES

No es la primera vez que circulan versiones sobre la muerte o una enfermedad grave de Kim Jong-un. En 2020, su prolongada ausencia de actos públicos provocó especulaciones similares, que quedaron desacreditadas cuando reapareció posteriormente.

Por ahora, las fotografías divulgadas el 20 de octubre contradicen las afirmaciones en redes sociales de que el dirigente ya habría fallecido, pero no ofrecen una evaluación independiente de su condición médica. Las autoridades norcoreanas tampoco han emitido una explicación específica sobre el origen de los rumores.

La situación mantiene la atención internacional sobre la estabilidad política del país, aunque las afirmaciones sobre una eventual sucesión o un cambio de poder carecen, hasta el momento, de confirmación verificable.

of-am