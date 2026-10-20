UCRANIA: 8 muertos y varios heridos dejan ataques rusos

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KIEV.- Al menos ocho muertos y varios heridos dejaron ataques del Ejército ruso sobre Kiev y otras ciudades de Ucrania.

El gobernador de Kiev, Timur Tkachenko, confirmó la muerte de tres personas en los ataques lanzados durante las últimas horas contra un complejo industrial en el distrito de Obujiv, al sur de la capital.

Los equipos de rescate lograron extinguir el incendio provocado por el impacto y continúan las labores de desescombro para asegurar la zona.

«Nuestras más sinceras condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos. No hay palabras que puedan aliviar el dolor de perder a seres queridos», expresó.

Tkachenko informó además de otro ataque con drones que afectó a varios vehículos en la autopista que une Kiev y Odesa, a su paso por el distrito de Fastiv, donde también se reportan muertos y heridos. Indicó que se ofrecerán más detalles en próximas actualizaciones.

BOMBARDEOS EN DONETSK, DNIPRO Y JÁRKOV

En Kramatorsk, una de las pocas zonas bajo control ucraniano en la provincia de Donetsk, las fuerzas rusas bombardearon varios edificios de viviendas, matando a tres personas e hiriendo a otras dos.

En las afueras de Dnipro, dos personas fallecieron tras un ataque, según confirmó en sus redes sociales el gobernador provincial, Oleksandr Ganzha, quien explicó que los cuerpos fueron hallados luego de sofocar el incendio provocado por el bombardeo.

En la región de Járkov, las autoridades notificaron un ataque nocturno con drones contra la ciudad de Izium, que dejó al menos cinco heridos y provocó cuatro incendios que afectaron viviendas, dependencias anexas, un edificio administrativo y varios vehículos.

ATAQUE PREVIO EN NOVA VODOLAGA

Esta ofensiva se produce horas después de otro ataque contra población civil en esa misma región. Las autoridades ucranianas denunciaron la muerte de al menos seis personas, tres de ellas menores de edad, en un bombardeo que alcanzó un parque en la localidad de Nova Vodolaga.

La Fiscalía ucraniana identificó entre las víctimas a tres mujeres de 28, 34 y 36 años y a dos niñas de 1 y 11 años. Otras 15 personas resultaron heridas, siete de ellas niños.

ZELENSKI CONDENA ESCALADA Y PIDE MÁS PRESIÓN INTERNACIONAL

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, condenó la oleada de ataques y compartió imágenes de la tragedia en sus redes sociales.

«Fotos terribles, pero detrás de ellas hay vidas destrozadas y la verdad sobre esta guerra», lamentó.

Ante la escalada, Zelenski dirigió un nuevo llamamiento a su homólogo estadounidense, Donald Trump, instándole a rectificar su decisión de paralizar las sanciones a Rusia.

«Le pedimos que aplique la ley Lindsey Graham. Pedimos a Europa que continúe su apoyo. Les pedimos que hagan todo lo posible para que llegue la paz y se garantice la seguridad», subrayó.