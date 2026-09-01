EU prepara un plan para que petróleros eviten estrecho Ormuz

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WASHINGTON.- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que su país impondrá esta semana una nueva sanción bancaria contra Irán y que la medida se repetirá de forma semanal como parte de la ofensiva económica contra Teherán.

Las declaraciones fueron ofrecidas este martes en el marco de la cumbre de ministros de Finanzas y banqueros centrales del G20, organizada por Washington en Asheville, Carolina del Norte.

«Probablemente anunciaremos una sanción bancaria esta semana, y anunciaremos otra la semana siguiente. Estamos hablando con nuestros aliados, quienes se han sumado a la iniciativa, y hemos recibido un gran apoyo», dijo Bessent.

El funcionario indicó que la Administración del presidente Donald Trump también evalúa sancionar a empresas de arrendamiento de aerolíneas y a otras entidades que mantienen vínculos comerciales con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

La estrategia busca cortar el acceso de Irán al sistema financiero internacional mediante sanciones secundarias contra bancos e instituciones que faciliten transacciones con Teherán.

«Tenemos tolerancia cero. Vamos a asfixiar económicamente a este régimen», afirmó Bessent, quien horas antes había advertido en una entrevista con la agencia Associated Press que la ofensiva implicará «violencia financiera si es necesario».

ORMUZ COMO EJE DEL CONFLICTO

Durante su intervención, el titular del Tesoro se refirió al estrecho de Ormuz, vía marítima entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán por donde transita una porción significativa del petróleo mundial.

Bessent sostuvo que la ruta será eludida en un plazo de dos años con la construcción de oleoductos y que se convertirá en «un pedazo de agua sin ningún valor».

La proyección se produce en momentos en que Washington intensifica la presión sobre las principales fuentes de ingresos del régimen iraní, entre ellas la venta de crudo, que depende en gran parte del paso por ese estrecho.

En las últimas 24 horas, los cruces por Ormuz cayeron a la mitad, mientras Estados Unidos ha logrado restablecer parte del tráfico a través de una ruta meridional cercana a Omán, según expertos en energía y Medio Oriente.

RESPUESTA DE TEHERÁN

Por su parte, el presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que si Estados Unidos intensifica el bloqueo marítimo a sus buques y puertos, Irán responderá militarmente.

«Si intensifican el bloqueo sin duda daremos una respuesta militar», dijo Qalibaf en un mensaje difundido por medios iraníes. El ex comandante de la Guardia Revolucionaria consideró que un bloqueo naval constituye una acción militar bajo el derecho internacional.

«Si la intención del enemigo es que no exportemos petróleo desde el golfo Pérsico, nadie podrá exportar petróleo», afirmó. También sostuvo que la República Islámica «no permitirá» el tránsito de petroleros por la ruta sureña cercana a la costa de Omán, al considerar que su uso contradice el Memorando de Entendimiento firmado con Estados Unidos el 17 de junio.

Las advertencias de Qalibaf se producen después de que Estados Unidos atacara la isla de Larak, desde donde Teherán se preparaba para lanzar cohetes cargados con minas marinas al estrecho, según Washington, que anunció la semana pasada el desminado del paso. En ese ataque murieron dos personas.

Irán respondió con ataques contra bases estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes Unidos, sin daños aparentes, en el primer intercambio de hostilidades militares en un mes.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en la principal herramienta de presión de Irán en la guerra iniciada el 28 de febrero, con la paralización de casi todas las exportaciones de petróleo y la exigencia de autorización previa para el cruce de buques.