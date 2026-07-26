EU: Encuesta muestra malestar por manejo Trump a economía

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WASHINGTON.- Una nueva encuesta nacional de Fox News revela un creciente descontento de los votantes estadounidenses con la economía, el desempeño del presidente Donald Trump y el funcionamiento del sistema político, al tiempo que otorga a los demócratas una ventaja significativa de cara a las legislativas de noviembre.

Si los comicios para la Cámara de Representantes se celebraran hoy, el 53% respaldaría al candidato demócrata de su distrito, frente al 46% que apoyaría al republicano. Es la mayor proporción alcanzada por cualquiera de los dos partidos en la boleta genérica de Fox News desde 1996. En los condados donde la presidencial de 2024 fue más reñida, la ventaja demócrata sube a 59% frente a 41%.

APROBACIÓN ESTANCADA Y RECHAZO EN TEMAS CLAVE

El índice de aprobación de Trump permanece estancado en 39%, apenas un punto por encima de su mínimo histórico de octubre de 2017.

La desaprobación supera ampliamente la aprobación en temas clave: inflación (73% la desaprueba), economía (67%), Irán (66%) e inmigración (57%).

La economía sigue siendo la principal preocupación. Tres de cada cuatro votantes califican negativamente la situación económica y la misma proporción afirma haber sufrido dificultades financieras por la inflación. Además, el 54% considera que la economía empeorará en el próximo año. Solo los republicanos mantienen una visión mayoritariamente optimista.

La encuesta también refleja una ventaja demócrata en la percepción sobre los principales problemas nacionales. Los votantes consideran que ese partido gestionaría mejor la desigualdad de ingresos, la atención sanitaria, la inflación, la economía y la política exterior.

Los republicanos solo conservan una ventaja clara en delincuencia. En inmigración perdieron la superioridad de ocho puntos que tenían en abril y ahora los demócratas aparecen con una ligera ventaja.

MALESTAR CON EL SISTEMA POLÍTICO

El sondeo pone de relieve un profundo malestar con el sistema. El 80% considera que el país necesita cambios sustanciales, dramáticos o incluso revolucionarios en su gobierno, mientras dos de cada tres creen que el sistema favorece a los sectores más ricos.

Asimismo, el 70% opina que el Partido Republicano está demasiado vinculado a las élites económicas, frente al 55% que dice lo mismo del Partido Demócrata.

La insatisfacción también alcanza al Congreso: cerca del 70% desaprueba el desempeño de los legisladores de ambos partidos y un contundente 85% respalda establecer una edad obligatoria de retiro para los congresistas, preferiblemente antes de los 75 años.

En cuanto a figuras políticas, el senador independiente Bernie Sanders obtiene la imagen favorable más alta, con 45%, superando al vicepresidente JD Vance (41%), al presidente Trump (38%) y a la congresista Alexandria Ocasio-Cortez (35%).

La encuesta registra además una disminución sostenida de la percepción favorable hacia el capitalismo y un incremento, aunque moderado, de las opiniones positivas sobre el socialismo, especialmente entre los votantes demócratas.