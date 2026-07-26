EU: Encuesta muestra malestar por manejo Trump a economía

WASHINGTON.- Una nueva encuesta nacional de Fox News revela un creciente descontento de los votantes estadounidenses con la economía, el desempeño del presidente Donald Trump y el funcionamiento del sistema político, al tiempo que otorga a los demócratas una ventaja significativa de cara a las legislativas de noviembre.
Si los comicios para la Cámara de Representantes se celebraran hoy, el 53% respaldaría al candidato demócrata de su distrito, frente al 46% que apoyaría al republicano. Es la mayor proporción alcanzada por cualquiera de los dos partidos en la boleta genérica de Fox News desde 1996. En los condados donde la presidencial de 2024 fue más reñida, la ventaja demócrata sube a 59% frente a 41%.
APROBACIÓN ESTANCADA Y RECHAZO EN TEMAS CLAVE
El índice de aprobación de Trump permanece estancado en 39%, apenas un punto por encima de su mínimo histórico de octubre de 2017.
La desaprobación supera ampliamente la aprobación en temas clave: inflación (73% la desaprueba), economía (67%), Irán (66%) e inmigración (57%).
La economía sigue siendo la principal preocupación. Tres de cada cuatro votantes califican negativamente la situación económica y la misma proporción afirma haber sufrido dificultades financieras por la inflación. Además, el 54% considera que la economía empeorará en el próximo año. Solo los republicanos mantienen una visión mayoritariamente optimista.
La encuesta también refleja una ventaja demócrata en la percepción sobre los principales problemas nacionales. Los votantes consideran que ese partido gestionaría mejor la desigualdad de ingresos, la atención sanitaria, la inflación, la economía y la política exterior.
Los republicanos solo conservan una ventaja clara en delincuencia. En inmigración perdieron la superioridad de ocho puntos que tenían en abril y ahora los demócratas aparecen con una ligera ventaja.
MALESTAR CON EL SISTEMA POLÍTICO
El sondeo pone de relieve un profundo malestar con el sistema. El 80% considera que el país necesita cambios sustanciales, dramáticos o incluso revolucionarios en su gobierno, mientras dos de cada tres creen que el sistema favorece a los sectores más ricos.
Asimismo, el 70% opina que el Partido Republicano está demasiado vinculado a las élites económicas, frente al 55% que dice lo mismo del Partido Demócrata.
La insatisfacción también alcanza al Congreso: cerca del 70% desaprueba el desempeño de los legisladores de ambos partidos y un contundente 85% respalda establecer una edad obligatoria de retiro para los congresistas, preferiblemente antes de los 75 años.
En cuanto a figuras políticas, el senador independiente Bernie Sanders obtiene la imagen favorable más alta, con 45%, superando al vicepresidente JD Vance (41%), al presidente Trump (38%) y a la congresista Alexandria Ocasio-Cortez (35%).
La encuesta registra además una disminución sostenida de la percepción favorable hacia el capitalismo y un incremento, aunque moderado, de las opiniones positivas sobre el socialismo, especialmente entre los votantes demócratas.
Y todavía hay imbéciles que no les da vergüenza apoyar a este payaso diabólico.
Por ahi vienen las elecciones de 1/2 término, en las que el mafioso dictador y pedófilo va a sufrir una tremenda derrota, junto a su grupo de canchanchanes, odiodores y delincuentes (Narco Rubio, JD Vance y Peter Hetse) y la pandilla facista del sionismo de la IPAC y del conglomerado de la mafida cubanoamericana
Que se puede esperar de un criminal convicto manejando un pais. Una cosa si que Trump su riquesa ha crecido enormente.
Este periódico es un bastion woke en RD, ni gin presidente americano ha logrado lo que Donald Trump con Dios Todopoderosoesravtrabajando de manera exitosa para la paz mundial haciendo los que ninguna de las administraciones había hecho Venezuela, cuba, irán todas en proceso de volver a de devolverles el derecho a sus ciudadanos
Este periodista? A quien te refiere porque solo se esta publicando algo que todo el mundo sabe. Aqui en Estados Unidos no aparecen ni esos MAGA fanaticos defendiendo a este idiota, los unicos que la estan pasando bien son lon ultra millonarios amigos de Trump, despues la clase media y todo el mundo tienen el grito al cielo…
Es que cuando colocas a un payaso en un palacio…el payaso no se vuelve rey, sino que el palacio se vuelve un circo. ..
Los demócratas tienen un frenesí porque se les alejan sus posibilidades e inventan de todo con cadenas que perdieron su credibilidad
PUTIN ES UN DICTADOR CRIMINAL QUE HA HECHO COSAS MALAS PERO ACABA DE TOMAR UNA MEDIDA QUE NO SOLO LA APOYO SINO QUE LA APLAUDO Y EN ESA MEDIDA LE DA CATEDRA A OCCIDENTE, CRE.O UNA LEY QUE PROHIBE EL SATANISMO Y TODO CULTO A SATANAS CON HASTA 8 AÑOS DE CÁRCEL, NO ES LO ÚNICO BUENO QUE HA HECHO YA QUE TAMBIÉN PROHIBIÓ LAS MARCHAS LGBT Y SU PROMOCIÓN, EN ESO PUTIN ESTA MEJOR QUE EEUU, ISRAEL Y EUROPA, APOYO LA LIBERTAD PERO JAMAS EL LIBERTINAJE.
UN GOBIERNO PUEDE Y DEBE TENER MANOS FUERTES PARA COSAS COMO LOS VERDADEROS CRIMINALES SOBRE TODO LOS DEL ESTADO MISMO COMO POLICIAS, FUNCIONARIOS QUE USAN SU AUTORIDAD PARA COMETER CRIMENES CONTRA EL PUEBLO PERO ESO DEBE SER CON INSTITUCIONES FUERTES NO CON UN LIDER EN ESPECÍFICO PORQUE LUEGO SE MUERE ESE LÍDER Y LUEGO SE VUELVE ATRAS, ACABAN DE CONDENAR UN HOMBRE POR ROBARSE 32 AGUACATES A 6 MESES DE PRISION PREVENTIVA, Y EL CUÑADO DE DANILO QUE ENTREGO MILES DE MILLONES ANDA SUELTO, QUE PAIS, QUE LIDERES Y CONGRESISTAS TENEMOS EN EL PRM, FUPU, PLD, PUEBLO DOMINICANO DESPIERTA YA… Leer mas »